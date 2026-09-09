¿Cómo sobrevivió una criatura enviada al espacio?

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¿Cómo sobrevivió una criatura enviada al espacio?

En la naturaleza existe una criatura tan inusual que su resistencia ha dejado asombrados incluso a los científicos. Se trata del tardígrado Su cuerpo es muy pequeño y, a primera vista, parece un organismo microscópico común. Sin embargo, su capacidad de adaptación al entorno exterior supera a la de muchos otros organismos vivos.

Los tardígrados pueden soportar condiciones extremas como temperaturas extremadamente altas y bajas, presión intensa y altos niveles de radiación.

Lo más interesante es que, en experimentos científicos realizados en 2007, algunos tardígrados fueron enviados a la órbita terrestre y expuestos brevemente al vacío del espacio. A pesar del vacío y la fuerte radiación, algunos lograron recuperar sus funciones vitales posteriormente.

El secreto reside en la capacidad del tardígrado para entrar en un estado llamado criptobiosis ante condiciones peligrosas. En ese momento, el contenido de agua en el cuerpo disminuye drásticamente y el metabolismo casi se detiene.

Como resultado, la criatura parece estar inmóvil externamente. Sin embargo, si vuelven las condiciones favorables, especialmente la humedad, el tardígrado puede volver a activarse.

Debido a esta característica, los tardígrados siguen siendo una de las criaturas más fascinantes para los científicos que estudian cómo los organismos vivos se adaptan a entornos extremos.

ТихоходкаЭкстремофилларКосмик муҳитРадиацияга бардошКриптобиозТабиятҒылымМикроскопик жонзот
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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