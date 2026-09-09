Xiaomi presenta tres nuevas baterías externas

La marca Xiaomi ha presentado tres nuevas baterías externas diseñadas para diversos escenarios de uso. Según Ixbt.com, esta línea incluye modelos ultra delgados y de alta potencia, destinados a satisfacer las necesidades diarias de los usuarios de dispositivos móviles. Así lo informa Ixbt.com.

Las características de los nuevos dispositivos varían, permitiendo que cada usuario elija la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Xiaomi busca garantizar una carga rápida y comodidad mediante tecnologías modernas.

Modelos ultra delgados y magnéticos

El UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W es el representante más compacto de la serie. Tiene un grosor de solo 6 milímetros y un peso de 98 gramos. A pesar de ello, este dispositivo cuenta con una capacidad de 5000 mAh, admite carga inalámbrica magnética de hasta 15 W y carga por cable a través de USB-C de hasta 22,5 W.

Esta pequeña batería permite cargar dos dispositivos simultáneamente, tanto de forma inalámbrica como por cable. Para quienes buscan mayor capacidad, Xiaomi presentó el Magnetic Power Bank 10000 45W. Este gadget cuenta con una batería de 10 000 mAh, carga inalámbrica Qi 2.2 de hasta 25 W y un sistema de fijación magnética con una fuerza de 13 N.

Este modelo de capacidad media integra un cable USB-C, alcanzando una potencia máxima de 45 W en modo cableado. Además, es compatible con los protocolos QC 2.0, PD y PPS, y estará disponible en colores blanco y negro.

La novedad estrella de 165 W

La estrella de la presentación fue el modelo Xiaomi Power Bank 20000 165W. La potencia total combinada de esta batería es de 165 W. El primer puerto USB-C ofrece hasta 120 W, el segundo hasta 45 W, y el cable USB-C integrado también admite 120 W.

Además de las especificaciones técnicas, este modelo incluye un puerto USB-A y una pantalla inteligente a color. Esta pantalla muestra el nivel de carga, el estado de entrada/salida de energía, el tiempo restante estimado, así como alertas sobre baja corriente y posibles fallos.