Meta, uno de los gigantes tecnológicos del mundo, presentó un nuevo anuncio dedicado al futuro de la inteligencia artificial (AI). Aunque esta campaña de video tiene como objetivo disipar los temores sobre la AI y prometer un futuro brillante para la humanidad, la banda sonora utilizada provocó grandes debates en las redes sociales. El hecho es que, bajo imágenes optimistas, suena una canción sobre la extinción de la humanidad. Esto es reportado por Techcrunch.com informa .

El anuncio comienza con imágenes en blanco y negro que muestran titulares alarmistas sobre cómo la AI ocupará puestos de trabajo y causará una crisis global. Después, las imágenes cobran color y aparecen personas felices, jóvenes descansando en la naturaleza y amigos abrazándose. La voz en off enfatiza: «Llámennos optimistas o soñadores, pero creemos en la humanidad. El futuro es para todos».

La obra de Bowie y el malentendido

Como señaló The Verge, Meta eligió la canción «Five Years» del legendario David Bowie como banda sonora para este anuncio de «futuro brillante». Aunque parece inspiradora y vibrante a primera vista, el significado original de esta canción contradice totalmente la idea del anuncio. La letra narra el fin de la vida en la Tierra después de cinco años y la extinción masiva de la humanidad.

Se eligió la parte de la canción donde se repite muchas veces la palabra «humans» para el anuncio. Sin embargo, si se observa el contexto de la letra, se describe a un presentador de noticias llorando mientras informa que la Tierra está muriendo y que la gente está en pánico. El equipo de marketing de Meta parece haberse dejado llevar por el estado de ánimo general de la canción sin prestar atención a su contenido profundo.

Esta situación se percibe como una ironía particular en el mundo de la tecnología. En un momento en que Meta está invirtiendo cientos de miles de millones de dólares en el desarrollo de la AI, el uso de una canción sobre el fin de la humanidad fue calificado por muchos usuarios como «humor negro».

Para los usuarios de Uzbekistán, este tipo de situaciones no son ajenas. A menudo, las marcas internacionales, al promocionar productos, no prestan atención a la cultura local o al significado profundo de la música elegida, centrándose solo en el atractivo externo. En el caso de Meta, este error provocó burlas y críticas a escala global.

Hasta ahora, los representantes de Meta no han hecho comentarios oficiales sobre esta controvertida situación respecto a la elección de la música. Según los expertos, al crear campañas publicitarias sobre temas delicados como la AI, es necesario abordar cada detalle, especialmente las bandas sonoras, con extrema precaución.