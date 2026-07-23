Meta comete un error inesperado en su nuevo anuncio sobre la IA

·42·Tecnología
Meta comete un error inesperado en su nuevo anuncio sobre la IA

Meta, uno de los gigantes tecnológicos del mundo, presentó un nuevo anuncio dedicado al futuro de la inteligencia artificial (AI). Aunque esta campaña de video tiene como objetivo disipar los temores sobre la AI y prometer un futuro brillante para la humanidad, la banda sonora utilizada provocó grandes debates en las redes sociales. El hecho es que, bajo imágenes optimistas, suena una canción sobre la extinción de la humanidad. Esto es reportado por Techcrunch.com informa .

El anuncio comienza con imágenes en blanco y negro que muestran titulares alarmistas sobre cómo la AI ocupará puestos de trabajo y causará una crisis global. Después, las imágenes cobran color y aparecen personas felices, jóvenes descansando en la naturaleza y amigos abrazándose. La voz en off enfatiza: «Llámennos optimistas o soñadores, pero creemos en la humanidad. El futuro es para todos».

La obra de Bowie y el malentendido

Como señaló The Verge, Meta eligió la canción «Five Years» del legendario David Bowie como banda sonora para este anuncio de «futuro brillante». Aunque parece inspiradora y vibrante a primera vista, el significado original de esta canción contradice totalmente la idea del anuncio. La letra narra el fin de la vida en la Tierra después de cinco años y la extinción masiva de la humanidad.

Se eligió la parte de la canción donde se repite muchas veces la palabra «humans» para el anuncio. Sin embargo, si se observa el contexto de la letra, se describe a un presentador de noticias llorando mientras informa que la Tierra está muriendo y que la gente está en pánico. El equipo de marketing de Meta parece haberse dejado llevar por el estado de ánimo general de la canción sin prestar atención a su contenido profundo.

Esta situación se percibe como una ironía particular en el mundo de la tecnología. En un momento en que Meta está invirtiendo cientos de miles de millones de dólares en el desarrollo de la AI, el uso de una canción sobre el fin de la humanidad fue calificado por muchos usuarios como «humor negro».

Para los usuarios de Uzbekistán, este tipo de situaciones no son ajenas. A menudo, las marcas internacionales, al promocionar productos, no prestan atención a la cultura local o al significado profundo de la música elegida, centrándose solo en el atractivo externo. En el caso de Meta, este error provocó burlas y críticas a escala global.

Hasta ahora, los representantes de Meta no han hecho comentarios oficiales sobre esta controvertida situación respecto a la elección de la música. Según los expertos, al crear campañas publicitarias sobre temas delicados como la AI, es necesario abordar cada detalle, especialmente las bandas sonoras, con extrema precaución.

MetaInteligencia ArtificialDavid BowiePublicidadTecnología
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Determinada la límite teórica de la vida humana: 190 años como máximoDeterminada la límite teórica de la vida humana: 190 años como máximoHoy, 02:53Vietnam introduce normas específicas para el uso de redes sociales por parte de niñosVietnam introduce normas específicas para el uso de redes sociales por parte de niñosHoy, 02:23El ejército de EE. UU. agota su límite anual de inteligencia artificial en un mesEl ejército de EE. UU. agota su límite anual de inteligencia artificial en un mesHoy, 02:20Google introduce la identificación mediante video selfi para acceder a las cuentasGoogle introduce la identificación mediante video selfi para acceder a las cuentasHoy, 01:59Fin de la alianza entre Waymo y Uber: comienza una nueva era en el mercado de los robotaxisFin de la alianza entre Waymo y Uber: comienza una nueva era en el mercado de los robotaxisHoy, 01:52Lanzamiento del Oppo K15: un smartphone con batería de 8000 mAh y sistema de refrigeración activaLanzamiento del Oppo K15: un smartphone con batería de 8000 mAh y sistema de refrigeración activaHoy, 01:22
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño