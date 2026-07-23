Airbus transforma el futuro de la aviación: se creará un nuevo «sistema nervioso» para aviones

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Airbus transforma el futuro de la aviación: se creará un nuevo «sistema nervioso» para aviones

Airbus, uno de los líderes de la industria aeronáutica, ha anunciado una nueva etapa del programa LEIA (Large Scale Integration Demonstrator of Hybrid Electrical Architecture), destinado a rediseñar radicalmente los aviones de pasajeros. En el marco de este proyecto, se desarrollará y probará una arquitectura energética híbrida-eléctrica para las futuras aeronaves. Así lo informa Ixbt.com informa .

Mientras que la mayoría de los proyectos similares se centran únicamente en la creación de nuevos motores, los ingenieros de Airbus ponen el énfasis principal en la creación de un «sistema nervioso eléctrico» para el avión. Este sistema integra generadores, baterías, electrónica de potencia y mecanismos de control inteligente en una red de alto voltaje unificada. Se espera que esta tecnología aumente drásticamente la eficiencia de los futuros aviones regionales y de medio alcance.

La nueva etapa de las tecnologías híbridas

Esta nueva fase es la continuación lógica del programa SWITCH, implementado anteriormente. En él, gigantes como Pratt & Whitney, Collins Aerospace y MTU Aero Engines probaron con éxito componentes individuales de sistemas de propulsión híbridos. Ahora, Airbus asume la tarea de integrar estas tecnologías dispersas en un complejo unificado.

Las principales pruebas se llevarán a cabo en el centro de investigación STEP en Ottobrunn, Alemania. Los ingenieros verificarán el funcionamiento armonioso de las baterías y generadores, así como la eficacia con la que la distribución de energía se comunica con otros sistemas a bordo. El objetivo principal es lograr que todos los elementos funcionen sin errores como un sistema de energía de alto voltaje único.

Según Airbus, la primera demostración a gran escala en tierra de la nueva arquitectura está prevista para 2027. Aunque el proyecto LEIA no contempla la creación de un avión totalmente eléctrico, se considera uno de los pasos más importantes hacia la transición a la aviación híbrida. Este enfoque permitirá reducir el consumo de combustible y las emisiones de gases nocivos a la atmósfera de manera significativa.

Cooperación internacional y objetivos medioambientales

El alcance del proyecto es muy amplio e involucra a más de una decena de empresas europeas y estadounidenses, incluidas Safran, Liebherr Aerospace, SAFT y el instituto Fraunhofer. Esta colaboración a gran escala acelerará la introducción de tecnologías ecológicas y rentables en el sector de la aviación.

  • Gestión inteligente de la distribución de energía;
  • Garantizar la seguridad de los sistemas de alto voltaje;
  • Reducción de peso y aumento de potencia;
  • Minimización del impacto ambiental.
En un momento en que el mercado de la aviación de Uzbekistán también se está modernizando gradualmente, estas innovaciones de fabricantes como Airbus garantizan que los modelos de nueva generación, como el Airbus A320neo o sus sucesores, que formarán parte de las flotas de las aerolíneas locales, sean aún más eficientes.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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