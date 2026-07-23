La lucha por Alessandro Bastoni: el Real Madrid y Mourinho ponen sus ojos en Italia

El defensa del Inter de Milán y de la selección italiana, Alessandro Bastoni, se está convirtiendo en uno de los jugadores más codiciados del mercado de fichajes. Las recientes declaraciones de su agente, Tullio Tinti, han servido como una señal para los principales clubes europeos, en particular para el Real Madrid y los proyectos liderados por José Mourinho. Aunque el defensa sigue siendo fiel a su club por ahora, la posibilidad de cambios futuros no ha sido totalmente descartada. Así lo informa Goal.com informa .

En una entrevista con el medio italiano Sky Sport, Tinti habló sobre el contrato actual y los planes de su cliente. Según él, Bastoni tiene dos años más de contrato con el Inter y ama sinceramente los colores del club. Sin embargo, el "pero" en el discurso del agente llamó la atención de muchos. Dejó la puerta abierta a negociaciones si en el futuro llega una oferta que satisfaga tanto al club como al jugador.

Un juego estratégico en el mercado de fichajes

El prestigioso diario español AS comparó esta maniobra del agente con la técnica de "la zanahoria y el palo". Por un lado, se destaca la lealtad del jugador, y por otro, las puertas del traspaso se mantienen entreabiertas. Esto se considera una oportunidad favorable para equipos gigantes como el Real Madrid. Aunque aún no han comenzado las negociaciones oficiales, Bastoni sigue en el radar del club madrileño.

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, considera que reforzar la línea defensiva es una prioridad. Bastoni es uno de los nombres principales en su lista. El técnico portugués valora mucho el estilo de juego y la visión de campo del defensa italiano. Sin embargo, antes de realizar nuevos fichajes, el "club blanco" debe mantener el equilibrio en su plantilla y vender a algunos jugadores.

Actualmente, la competencia por la posición de defensa central en el Real Madrid es muy fuerte. El equipo cuenta con el recién llegado Konaté, el joven talento Dean Huijsen, el experimentado Antonio Rüdiger, así como jugadores como Asencio y Militão. A pesar de ello, Mourinho tiene la intención de fortalecer aún más la defensa central y el mediocampo. Se espera que la llegada de Bastoni aporte un nuevo aire y flexibilidad táctica a la defensa del equipo.

Para el Inter, dejar ir a Alessandro Bastoni no será una decisión fácil. El defensa ocupa un lugar importante en el sistema de juego del equipo y se ha convertido en un favorito de la afición. Sin embargo, los intereses financieros y el deseo del jugador de afrontar nuevos retos podrían cambiar drásticamente la situación antes de que cierre el mercado de fichajes. Por ahora, todas las partes han adoptado una posición de espera.