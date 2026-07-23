El proyecto Robotaxi de Tesla enfrenta un declive inesperado: ¿están en riesgo los planes de Elon Musk?

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El proyecto Robotaxi de Tesla enfrenta un declive inesperado: ¿están en riesgo los planes de Elon Musk?

Tesla, líder en el mercado de vehículos eléctricos, ha registrado un descenso inesperado en su red Robotaxi, considerada su principal dirección estratégica futura. Según los últimos informes publicados por la empresa, la distancia recorrida por los taxis autónomos que prestan servicio a clientes de pago en el segundo trimestre de este año ha disminuido significativamente en comparación con el primer trimestre. Esta situación contradice las promesas de Elon Musk sobre los enormes ingresos que generarán las tecnologías de conducción autónoma. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Si observamos las cifras, en el primer trimestre, la flota de Robotaxi compuesta por SUV Model Y había recorrido aproximadamente 1,1 millones de millas en pedidos de pago. Sin embargo, al cierre del segundo trimestre, esta cifra cayó a 700 000 millas, lo que representa una disminución de casi el 36 %. Esto ocurre a pesar de que Tesla había anunciado la expansión de este servicio en seis ciudades de Texas y Florida.

Desafíos técnicos y proyecto Cybercab

El director de Tesla, Elon Musk, reconoció durante la conferencia de resultados trimestrales que el servicio Robotaxi está creciendo lentamente. Según él, la empresa necesita recopilar datos de conducción específicos para el modelo Cybercab de dos plazas especialmente diseñado. Los datos obtenidos actualmente de los millones de Model 3 y Model Y existentes podrían no ser suficientes para el nuevo chasis y la plataforma.

Por ello, los ingenieros de Tesla están realizando pruebas con prototipos de Cybercab equipados con volantes y pedales. Musk enfatizó que, hasta que esta nueva plataforma no esté completamente calibrada, es imposible aumentar masivamente la flota de Robotaxi. Esto arroja dudas sobre las afirmaciones de la empresa, que durante años sostuvo que «los datos recopilados por los coches existentes son suficientes para un taxi autónomo».

Pérdidas financieras y reacción del mercado

La caída en los indicadores de Robotaxi coincidió con una disminución en los ingresos del negocio principal de Tesla. Los resultados financieros de la compañía fueron inferiores a las expectativas de los analistas de Wall Street. Como consecuencia, las acciones de Tesla perdieron más del 13 % en las operaciones del jueves. Los inversores están preocupados por la excesiva apuesta de la empresa en la tecnología de conducción autónoma y el retraso en los resultados esperados.

La dirección de la empresa justificó la desaceleración con medidas de seguridad. «Nuestros objetivos para Robotaxi son muy ambiciosos, pero debemos ser cautelosos para evitar cualquier accidente o daño a las personas», afirmó Elon Musk. No obstante, en áreas como San Francisco, los coches de Tesla aún no cuentan con los permisos necesarios para una conducción totalmente autónoma y circulan bajo la supervisión de un conductor de seguridad.

En conclusión, aunque Tesla quiere vincular su futuro al transporte totalmente autónomo, las cifras reales y los obstáculos técnicos demuestran que el camino aún es largo. Para los mercados emergentes, la introducción de estas tecnologías sigue dependiendo directamente del éxito de la experiencia de Tesla en los Estados Unidos.

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Abror Shuhratov
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