Google introduce la función de video selfie para acceder a cuentas

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Google introduce la función de video selfie para acceder a cuentas

Google, líder en el ámbito de la seguridad digital, ha presentado una nueva función con el objetivo de simplificar el proceso de acceso a las cuentas de los usuarios y aumentar el nivel de protección. Ahora, los usuarios podrán confirmar su identidad mediante un breve video selfie en lugar de contraseñas tradicionales o códigos de verificación de dos pasos. Este paso es una nueva fase en la tendencia tecnológica de abandonar las contraseñas y confiar en los datos biométricos. Así lo informa Techcrunch.com informa. comunica.

Según el blog oficial de la compañía, esta nueva opción es especialmente útil cuando el usuario está bloqueado de su cuenta o en situaciones donde no tiene acceso a su dispositivo habitual. A diferencia de una foto estática, el sistema de video selfie requiere que el usuario realice ciertos movimientos frente a la cámara, como girar la cabeza hacia la derecha o izquierda, o moverse. Este proceso permite capturar el rostro desde diferentes ángulos y guardarlo en el sistema.

Lucha contra los Deepfake y los bots

Uno de los mayores desafíos para los ingenieros de Google es demostrar que hay un ser humano real frente a la cámara. En un momento en que los videos creados con AI (deepfake) están aumentando, los algoritmos de verificación de vivacidad (liveness check) del sistema son de vital importancia. Según los representantes de la empresa, el sistema utiliza varios niveles de filtros de seguridad y los movimientos en vivo requeridos evitan el uso de fotos o videos falsos.

Esta tecnología se está convirtiendo en un requisito estándar no solo para cuentas personales, sino para cualquier plataforma que maneje pagos financieros y datos confidenciales. Google destaca que ha combinado sus prácticas de seguridad estándar con este nuevo método biométrico para detectar intentos de inicio de sesión sospechosos.

Privacidad y protección de datos

La recopilación de datos biométricos siempre genera preocupaciones entre los usuarios y los organismos reguladores. Teniendo esto en cuenta, Google garantiza que los videos selfie se almacenan de forma altamente segura y cifrada. Se menciona que los usuarios tienen derecho a eliminar estos videos en cualquier momento a través de la configuración de su cuenta.

Para los usuarios, se espera que esta función sea un nuevo paso en la seguridad de las cuentas. Especialmente en regiones donde los problemas como olvidar contraseñas o retrasos en los códigos SMS son frecuentes, la identificación biométrica podría convertirse en la solución más confiable. Actualmente, Google está implementando esta función gradualmente para todos los usuarios.

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Abror Shuhratov
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