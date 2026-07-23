Segotep Boundless Sky 400T: Presentado un chasis de PC compacto y asequible

Segotep, una empresa consolidada en el mercado de componentes informáticos, ha presentado su nuevo modelo Boundless Sky 400T. Se espera que este chasis atraiga la atención de muchos usuarios gracias a sus dimensiones compactas, capacidades de refrigeración de alto nivel y precio asequible. Diseñado para los entusiastas de los sistemas compactos, este producto combina un diseño moderno con funcionalidad. Así lo informa el portal Ixbt.com.

Según informa Ixbt.com, la característica principal del chasis Boundless Sky 400T es que está equipado con paneles de malla (mesh) en tres lados. Esta solución maximiza la circulación del aire y evita el sobrecalentamiento de los componentes internos. La construcción modular del chasis permite a los usuarios instalar o reemplazar piezas de forma rápida y sencilla.

Capacidades técnicas y capacidad

Las dimensiones del nuevo modelo son 380 x 200 x 335 mm y es compatible con placas base en formato M-ATX e ITX. Aunque el chasis parece pequeño, su capacidad interna es más espaciosa de lo esperado. En particular, los usuarios pueden instalar disipadores de CPU de hasta 165 mm de altura y fuentes de alimentación ATX de hasta 140 mm.

Se ha puesto especial énfasis en el sistema de refrigeración. El chasis Boundless Sky 400T permite instalar un total de hasta 5 ventiladores:

Dos ventiladores de 120 mm en la parte inferior (o un sistema de refrigeración líquida de 240 mm);

Dos ventiladores de 120 mm en la parte superior;

Un ventilador de 120 mm en el panel trasero.

También se han reservado espacios para dispositivos de almacenamiento. En la parte inferior del chasis hay espacio para un disco duro de 2,5 o 3,5 pulgadas, y en el panel trasero hay lugar para otro disco de 2,5 pulgadas. En el panel frontal se han ubicado dos puertos USB-A 3.0 y un conector de audio de 3,5 mm para mayor comodidad del usuario.

Precio y perspectivas de mercado

El modelo Segotep Boundless Sky 400T tiene un precio actual de 279 yuanes, aproximadamente 40 dólares estadounidenses. Esta estrategia de precios lo convierte en una de las opciones más atractivas para quienes desean montar un PC gaming económico pero eficiente.

Teniendo en cuenta la creciente demanda de chasis M-ATX compactos, si este modelo llega a las tiendas locales, sin duda encontrará rápidamente a sus compradores. Esta novedad de Segotep será ideal, especialmente para los usuarios que valoran el minimalismo y una refrigeración eficaz.