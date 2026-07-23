Karim Adeyemi se une al FC Barcelona: sus opiniones sobre Lionel Messi y Lamine Yamal

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Karim Adeyemi se une al FC Barcelona: sus opiniones sobre Lionel Messi y Lamine Yamal

El club catalán del FC Barcelona ha realizado otro fichaje sonado en el mercado de verano. El talentoso delantero alemán Karim Adeyemi se ha convertido oficialmente en jugador de los "azulgranas". Procedente del Borussia Dortmund, el futbolista de 24 años ha firmado un contrato de larga duración hasta 2031. Este traspaso es la segunda gran incorporación del proyecto de Hansi Flick tras Anthony Gordon. Así lo informa Goal.com .

Durante la ceremonia oficial de presentación celebrada este jueves, Adeyemi compartió sus objetivos y sueños con su nuevo equipo. El jugador destacó que su colaboración previa con el entrenador Hansi Flick y el prestigio mundial del club influyeron enormemente en su elección por el Barcelona. Según Goal.com, el delantero ya ha tenido la oportunidad de conocer a sus compañeros en la ciudad deportiva Ciutat Esportiva.

La Champions League, el objetivo principal

En su entrevista, Adeyemi reconoció que la presión es alta en un club tan grande como el Barcelona. "He llegado al mejor club del mundo y quiero demostrarle al entrenador y a la afición que soy un jugador a la altura del Barça", declaró el delantero alemán. Según sus palabras, el objetivo principal del club es ganar la Champions League, lo cual fue el motor de su fichaje.

Curiosamente, Karim Adeyemi no ocultó que no quedó plenamente satisfecho con su rendimiento la temporada pasada. Tras anotar 10 goles y dar 6 asistencias en 39 partidos con el Borussia Dortmund, el jugador confesó que el interés de un gigante como el Barcelona fue inesperado para él. Sin embargo, Hansi Flick depositó su confianza en él, factor que aseguró el éxito de la operación.

La comparación entre Lamine Yamal y Lionel Messi

El nuevo fichaje también expresó su opinión sincera sobre la joven estrella del equipo, Lamine Yamal. Al abordar las comparaciones frecuentes en los medios entre Yamal y Lionel Messi, Adeyemi reaccionó de la siguiente manera: "Lamine probablemente no se enfadará conmigo si digo que es muy difícil alcanzar el nivel de Messi. Messi es un nivel aparte".

Aun así, Adeyemi elogió el talento de su compañero de 19 años. En su opinión, si Lamine Yamal sigue su propio camino, no sería extraño que ganara el Balón de Oro en el futuro. Con 24 goles anotados con el Barcelona la temporada pasada y habiendo ganado la Eurocopa con España, Yamal es un jugador con el que Adeyemi espera conectar rápidamente en el campo.

Adeyemi mencionó a Lionel Messi y Ronaldinho como sus ídolos de la infancia. Ahora, está listo para conquistar nuevos títulos en el estadio donde sus ídolos brillaron. Los aficionados del Barça esperan que el dúo de atacantes rápidos, Adeyemi y Yamal, lleve el potencial ofensivo del equipo a un nuevo nivel.

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