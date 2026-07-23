2 oros en el primer día: las chicas de Uzbekistán brillaron

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2 oros en el primer día: las chicas de Uzbekistán brillaron

El Campeonato Asiático de deportes acuáticos juveniles, que se celebra en Tailandia, tuvo un comienzo brillante para el equipo nacional de Uzbekistán. Desde el primer día de las competiciones de natación sincronizada, nuestras representantes ocuparon lo más alto del podio en dos categorías.

Mientras que Darya Kochneva superó a sus rivales en el programa individual, Khadicha Agzamova y Sabina Mahmudova lograron una victoria contundente en el dúo técnico. Las puntuaciones registradas demuestran la gran superioridad de las atletas uzbekas.

Darya Kochneva entrega el primer oro

Darya Kochneva ganó la primera medalla de oro del equipo nacional de Uzbekistán en el campeonato.

En el programa técnico individual femenino, ella obtuvo 219,0758 puntos logrando el primer lugar. La representante de Singapur, Kira Li Szya Syuan, fue segunda, y la kazaja Sofiya Kharchenko, tercera.

Solo técnico, grupo «A»:

Puesto

Atleta

País

Puntos

1

Darya Kochneva

Uzbekistán

219,0758

2

Kira Li Szya Syuan

Singapur

209,6417

3

Sofiya Kharchenko

Kazajistán

186,8417

Kochneva aseguró el campeonato con autoridad, superando a su rival más cercana por casi 10 puntos.

2 oros en el primer día: las chicas de Uzbekistán brillaron

El dúo de Uzbekistán no dio oportunidad a sus rivales

La segunda medalla de oro se obtuvo en las competiciones de dúo técnico.

La actuación de Khadicha Agzamova y Sabina Mahmudova fue evaluada por los jueces con 253,3141 puntos Este indicador fue casi 25 puntos superior al resultado de las representantes de Kazajistán, que obtuvieron el segundo lugar.

El dúo de Uzbekistán registró el resultado más alto de la competición y ocupó el primer lugar del podio.

En los resultados oficiales, el equipo de Uzbekistán está compuesto por Khadicha Agzamova, Sabina Mahmudova y Darya Kochneva.

El podio en dúo técnico

Puesto

Atletas

País

Puntos

1

Khadicha Agzamova, Sabina Mahmudova, Darya Kochneva

Uzbekistán

253,3141

2

Makpal Kalmurza, Dayana Jamanchalova

Kazajistán

228,5741

3

Yon Szya I, Gan Yue Txun

Malasia

200,7884

La victoria por gran margen de las representantes de Uzbekistán demostró que el equipo llegó al campeonato con una preparación de alto nivel.

2 oros en el primer día: las chicas de Uzbekistán brillaron

El campeonato apenas comienza

Las dos primeras medallas de oro en natación sincronizada fueron un comienzo exitoso para la delegación de Uzbekistán.

Quedan por delante otras disciplinas de deportes acuáticos y nuevas medallas en juego. Tras los resultados del primer día, se esperan grandes actuaciones de las atletas uzbekas en las próximas jornadas.

¿Cuántas medallas de oro crees que ganará el equipo de Uzbekistán al finalizar el campeonato? Deja tu opinión en los comentarios y comparte esta victoria con los aficionados al deporte.

UzbekistánDarya KochnevaKhadicha AgzamovaSabina MahmudovaKazajistán
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Shuhrat Razzakov
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