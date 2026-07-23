Estados Unidos bajo ciberataques: hackers iraníes amenazan los sistemas de energía y agua

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Estados Unidos bajo ciberataques: hackers iraníes amenazan los sistemas de energía y agua

El gobierno de los Estados Unidos ha emitido una advertencia oficial sobre hackers respaldados por Irán que están infiltrando y saboteando activamente los sistemas de control industrial de los proveedores de agua y energía del país. Estos ciberataques representan una grave amenaza para la estabilidad de las infraestructuras críticas y se han intensificado en medio de las tensiones políticas internacionales. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según un informe actualizado publicado por el FBI, la NSA, el Departamento de Energía y la CISA, los hackers están atacando los controladores lógicos programables (PLC) en redes operativas conectadas a Internet. Estos dispositivos sirven para gestionar automáticamente los procesos industriales, y obtener acceso a ellos permite a los atacantes manipular datos y desactivar sistemas.

Tecnologías y marcas en riesgo

Inicialmente, se detectó que los hackers solo atacaban controladores fabricados por Rockwell. Sin embargo, según los últimos datos, el alcance de los ataques se ha ampliado y ahora los productos de gigantes mundiales como Schneider Electric y Siemens también están en riesgo. Los expertos advierten que casi todos los sistemas de control industrial conectados a Internet pueden ser víctimas potenciales de ataques.

Según el FBI, los hackers lograron acceder al sistema de uno de los proveedores de infraestructura crítica y modificar la lógica de programación de los controladores. Como resultado, se desactivaron procesos esenciales responsables de las paradas de emergencia y señales de alerta. Esto provocó que el sistema entrara en un estado peligroso sin que los operadores fueran conscientes de estas anomalías.

Motivaciones políticas y ciber-diversiones

Esta actividad cibernética se considera una reacción a los conflictos en curso entre Irán, Estados Unidos e Israel. Los hackers iraníes y sus representantes están llevando a cabo diversas operaciones en Occidente, desde espionaje hasta la desactivación total de sistemas. Por ejemplo, recientemente atacaron al gigante de tecnología médica Stryker, borrando de forma remota datos de dispositivos de decenas de miles de empleados.

Además, un grupo de hackers llamado «Handala» afirmó haber ingresado en junio al sistema de la empresa de suministro de agua de California (Cal Water). Aunque la empresa declaró no haber encontrado pruebas de acceso no autorizado a las redes operativas, incidentes como este demuestran claramente la amenaza a los recursos vitales de la población. Actualmente, el gobierno de los Estados Unidos insta a todos los propietarios de instalaciones estratégicas a reforzar urgentemente sus medidas de ciberseguridad.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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