Yandex presenta una IA capaz de responder llamadas y realizar reservas

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Yandex presenta una IA capaz de responder llamadas y realizar reservas

La empresa tecnológica rusa Yandex ha desarrollado un nuevo agente de inteligencia artificial (IA) especializado en recibir llamadas de usuarios y gestionar reservas para diversos servicios. Se espera que este proyecto innovador marque un nuevo hito en la automatización de la atención al cliente para los empresarios del sector servicios. Así lo informa Ixbt.com informa .

El nuevo sistema de «IA-anfitriona» puede mantener una conversación en lenguaje natural con los clientes que llaman a restaurantes, cafeterías u otros establecimientos de servicios. Según ixbt.com, el asistente virtual sigue aceptando solicitudes de los clientes incluso cuando el personal está ocupado o fuera del horario laboral. Esto permite a los dueños de negocios no perder clientes potenciales.

Base tecnológica y capacidades

El sistema se basa en los desarrollos propios de Yandex, incluyendo el LLM (gran modelo de lenguaje) Alice AI, así como tecnologías de reconocimiento y síntesis de voz. Esta combinación permite al agente de IA comprender el habla humana en tiempo real y responder como lo haría una persona real. Durante la conversación, el robot determina la hora deseada, verifica la disponibilidad y confirma la reserva.

Si no hay disponibilidad en el horario solicitado por el cliente, el asistente inteligente ofrece otras alternativas. En situaciones complejas o cuando el usuario tiene requisitos especiales, el sistema transfiere la llamada inmediatamente a un empleado responsable. Esto ayuda a mantener un alto nivel de calidad en el servicio al cliente.

Actualmente, la nueva tecnología se está probando en restaurantes asociados del servicio Yandex Yeda. Según los análisis realizados por la empresa, el agente virtual ha logrado responder con éxito a las solicitudes de los usuarios en el 99 % de los casos. Esto incluye resultados como realizar preguntas aclaratorias, filtrar llamadas de spam y reservar mesas de forma autónoma.

Planes futuros y áreas de aplicación

En el futuro, Yandex no pretende limitar esta solución solo a establecimientos de restauración. Está previsto aplicar la tecnología de IA-anfitriona en los siguientes sectores:

  • Salones de belleza y peluquerías;
  • Clínicas médicas y centros de estomatología;
  • Talleres automotrices y centros de servicio técnico;
  • Centros de fitness y clubes deportivos.
En un momento en que la demanda de servicios digitales y soluciones basadas en IA también está creciendo en el mercado de Uzbekistán, la aparición de tales tecnologías podría ser de gran interés para los representantes de empresas locales. Especialmente en ciudades grandes como Taskent, donde el flujo de clientes es alto, la automatización de servicios ayuda a aumentar la eficiencia.

En conclusión, se puede decir que este agente de IA presentado por Yandex no es solo un desarrollo técnico, sino una herramienta importante para que las pequeñas y medianas empresas reduzcan la carga de trabajo del personal. La popularización del sistema podría cambiar por completo el proceso de reserva telefónica en el futuro.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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