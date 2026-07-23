Amazon comienza los recortes en su división de inteligencia artificial: Cambio de estrategia

El gigante tecnológico estadounidense Amazon ha decidido reducir su plantilla en la división de Artificial General Intelligence (AGI), dedicada a la creación de sistemas con inteligencia de nivel humano. Este paso demuestra que la empresa está reevaluando sus prioridades en el campo de la inteligencia artificial (AI) y afecta directamente a una de las áreas más influyentes del sector. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la agencia Reuters, aunque la dirección de Amazon sigue considerando el desarrollo de grandes modelos de AI como una dirección estratégica, está realizando cambios en la asignación de recursos. Según un portavoz de la empresa, ahora el enfoque principal se centrará en proyectos que aporten el máximo beneficio a los clientes. Por esta misma razón, se consideró necesario eliminar algunos puestos en la división AGI.

Cambios en la dirección y reformas internas

Los procesos de reorganización en la dirección de AGI llevan varios meses en marcha. A finales del año pasado, Rohit Prasad, quien dirigía este departamento, abandonó la empresa. En febrero de este año, el jefe del AGI Lab, David Luan, también dejó su cargo. Actualmente, esta área ha sido transferida a la gestión del vicepresidente senior Peter DeSantis, quien también es responsable del desarrollo de los procesadores propios de la empresa y de las tecnologías cuánticas.

Según los informes, los recortes han afectado principalmente a los equipos que trabajaban bajo la supervisión de los vicepresidentes Adeeb Shanaa y Vishal Sharma. Amazon aún no ha revelado las cifras exactas de cuántos empleados han sido despedidos, pero se destaca que este proceso es parte de la política general de optimización de la empresa.

Demanda del mercado y nuevas direcciones

Amazon prefiere invertir en proyectos que den resultados prácticos en lugar de en investigación fundamental. Por ejemplo, se anunció recientemente la creación de una nueva división llamada Forward Deployed Engineering. Este departamento ayuda a los grandes clientes corporativos a integrar servicios de inteligencia artificial directamente en sus procesos de negocio. Esto demuestra que la empresa está priorizando la venta de productos terminados y el servicio al cliente sobre la investigación teórica a largo plazo.

Estos recortes no son los primeros para Amazon. En enero, la empresa despidió a unos 16 000 empleados en todo el mundo. En un momento en que la competencia en el mundo de la tecnología se intensifica, Amazon intenta dirigir sus recursos hacia los puntos más efectivos para competir con rivales como Google y Microsoft.

Para los usuarios y los profesionales de TI, esta noticia es una señal de que las tendencias tecnológicas globales están cambiando. Se puede observar que incluso gigantes como Amazon no tienen presupuestos ilimitados y se ven obligados a cambiar rápidamente su dirección según la demanda del mercado.