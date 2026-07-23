Doblete de Hojimirzayev, empate para Navbahor: termina la 13ª jornada

La 13ª jornada de la Superliga de Uzbekistán concluyó con resultados inesperados. Mientras que el doblete de Anvarjon Hojimirzayev le dio una victoria importante al Dinamo, el Navbahor no pudo superar la resistencia del Qizilqum en casa.

Los últimos partidos de la jornada estuvieron marcados por una tarjeta roja, un gol en los minutos finales y dos tantos anotados en cuatro minutos. Estos resultados han intensificado la lucha en la zona media de la tabla.

Hojimirzayev comenzó el partido con un gol

Bastaron solo dos minutos para abrir el marcador en el duelo entre Surxon y Dinamo. Anvarjon Hojimirzayev anotó al inicio del encuentro, poniendo por delante al equipo de Samarcanda.

En la segunda parte, el Dinamo se vio en una situación complicada. En el minuto 61, Amadu Dumbuya fue expulsado y el equipo tuvo que jugar el resto del partido con un hombre menos.

A pesar de ello, en el minuto 77, Hojimirzayev volvió a marcar, sellando su doblete — 0:2.

El Surxon solo logró acortar distancias en el minuto 90+3 gracias a un gol de Humoyun Sherbo‘tayev.

Resultado final — 1:2, a favor del Dinamo.

Victoria mantenida incluso con diez jugadores

Tras la expulsión de Dumbuya, el Surxon tuvo la oportunidad de aumentar la presión. Sin embargo, el Dinamo no solo defendió bien, sino que logró anotar el segundo gol a pesar de estar en inferioridad numérica.

El héroe indiscutible del partido fue, sin duda, Anvarjon Hojimirzayev:

Indicador Resultado Primer gol Minuto 2 Segundo gol Minuto 77 Resultado final 1:2 Expulsión Dumbuya, minuto 61

El gol del Surxon en los últimos minutos no pudo salvar al equipo de la derrota.

El Navbahor mantuvo la ventaja solo cuatro minutos

En el partido entre Navbahor y Qizilqum celebrado en Taskent, el marcador también se abrió en la primera parte.

En el minuto 15, Dilshod Komilov puso por delante a los de Namangan. Pero la alegría de los «halcones» no duró mucho.

Cuatro minutos después, Nikola Kumborovich anotó el gol del empate — 1:1.

A partir de ahí, aunque ambos equipos buscaron el gol de la victoria, el marcador no volvió a moverse. El Navbahor perdió dos puntos en casa, mientras que el Qizilqum se lleva un empate valioso a domicilio.

Resultados finales de la 13ª jornada

Superliga, 13ª jornada

Surxon — Dinamo — 1:2

Goles: Humoyun Sherbo‘tayev, 90+3 — Anvarjon Hojimirzayev, 2, 77.

Expulsión: Amadu Dumbuya, 61.

Navbahor — Qizilqum — 1:1

Goles: Dilshod Komilov, 15 — Nikola Kumborovich, 19.

La lucha en la tabla se ha vuelto más intensa

Tras este resultado, el Dinamo sumó tres puntos importantes, mejorando su posición en la clasificación.

El Navbahor podría haberse acercado a los puestos altos de haber ganado. Para el Qizilqum, este punto fuera de casa es fundamental en la lucha por la permanencia.

La 13ª jornada ha terminado, pero las diferencias en la parte media y baja de la tabla siguen siendo mínimas. Una sola victoria en la próxima jornada puede cambiar drásticamente la posición de varios equipos.

¿Crees que Anvarjon Hojimirzayev fue el mejor jugador de la 13ª jornada? Deja tu opinión en los comentarios y comparte los resultados con los aficionados de la Superliga.