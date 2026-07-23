Luka Modric renueva con el Milan: La leyenda croata se queda una temporada más

El club italiano AC Milan ha anunciado oficialmente la extensión del contrato de su experimentado centrocampista, Luka Modric. La leyenda del fútbol croata permanecerá en San Siro hasta el final de la temporada 2026-2027. Esta decisión supone un regalo inesperado e importante para el nuevo entrenador del club, Ruben Amorim, ya que el técnico desea apoyarse en la experiencia del líder del equipo en su temporada de debut. Así lo informa Goal.com .

Según Goal.com, el nuevo contrato firmado con el jugador de 40 años es válido hasta el 30 de junio de 2027. De esta manera, se han disipado los diversos rumores sobre la retirada de Modric. El comunicado del club destaca lo valioso que es el ganador del Balón de Oro para el equipo, tanto dentro del campo como en el vestuario.

Un nuevo entrenador y nuevos objetivos

El Milan no tuvo una temporada 2025-2026 a la altura de las expectativas. El equipo terminó quinto en la Serie A, perdiendo la clasificación para la Champions League. Tras este fracaso, se produjeron cambios importantes en la directiva del club: especialistas como Massimiliano Allegri, Igli Tare y Geoffrey Moncada dejaron sus cargos. Ruben Amorim, por su parte, asumió la tarea de reconstruir el equipo.

La temporada pasada, Luka Modric disputó 37 partidos con los "Rossoneri", logrando marcar 2 goles. Desempeña un papel crucial no solo en el esquema táctico del equipo, sino también como ejemplo para los jugadores jóvenes. Para Amorim, mantener a un líder tan experimentado es un factor clave para estabilizar el ambiente dentro del grupo.

Según las informaciones, Modric también está a punto de finalizar su carrera internacional. Tiene previsto disputar su partido de despedida con la selección de Croacia el 6 de octubre. Después de eso, pretende centrar toda su atención en los éxitos del Milan y terminar su gloriosa carrera en lo más alto.

Detalles financieros y la opción Real Madrid

Según las informaciones difundidas por la prensa italiana, el salario de Luka Modric bajo el nuevo contrato rondaría los 3,5 millones de euros. El acuerdo también incluye varios bonus basados en el rendimiento del jugador. Se trata de una oferta muy digna a nivel de la Serie A para un jugador que cumplirá 41 años en septiembre.

Curiosamente, antes de la firma del contrato, circulaban rumores de que su antiguo club, el Real Madrid, le habría ofrecido un puesto en el cuerpo técnico. Sin embargo, el centrocampista croata ha demostrado que aún no está listo para colgar las botas y que desea seguir jugando al más alto nivel. Ahora, se prepara para devolver al Milan a la Champions League y luchar por los títulos.