OpenAI lanza la función ChatGPT Health para todos los usuarios estadounidenses

OpenAI, empresa líder en el campo de la inteligencia artificial, anunció que su nueva función ChatGPT Health, especializada en salud, ya está disponible para todos los usuarios adultos en EE. UU. Esta actualización permite ahora a los usuarios, tanto gratuitos como de pago, analizar datos médicos y realizar un seguimiento de indicadores de salud personales. Este paso demuestra una integración más profunda de la IA en la medicina, uno de los ámbitos más importantes para la vida humana. Así lo informa Techcrunch.com informa .

La nueva función permite a los usuarios integrar sus datos médicos personales con servicios populares como Apple Health, MyFitnessPal y Function. Asimismo, el sistema puede aceptar registros médicos de grandes sistemas hospitalarios como Epic y Oracle Health, así como de la plataforma One Medical. Según datos de OpenAI, el número de consultas relacionadas con la salud realizadas por los usuarios ha pasado de 230 millones a 300 millones por semana.

Medidas de seguridad y debates legales

Este lanzamiento a gran escala coincide con una demanda presentada contra OpenAI por un ciudadano de Florida. El demandante afirma que ChatGPT le dio un consejo peligroso para su vida al sugerirle que no acudiera al médico. En respuesta, la empresa recordó en sus términos de servicio que ChatGPT nunca está destinado a realizar diagnósticos ni tratamientos, y que todas las respuestas son únicamente de carácter informativo.

En una entrevista con The New York Times, representantes de la empresa declararon que trabajan constantemente para hacer que los consejos médicos sean más seguros. El nuevo modelo GPT 5.6-Luna obtuvo resultados significativamente superiores a la versión anterior GPT 5.5 en las pruebas HealthBench. OpenAI garantiza que colabora con médicos para entrenar sus modelos y que no utiliza los datos médicos personales de los usuarios para entrenar sus redes neuronales.

Competencia en el mercado de la IA médica

Aunque los estudios indican que los bots de IA aún no son totalmente fiables en cuanto a consejos médicos, la competencia en este sector no se detiene. Junto a OpenAI, gigantes como Google y Anthropic también desarrollan activamente sus propias soluciones de IA orientadas a la salud. ChatGPT Health ahora es capaz de responder basándose en la información sobre alergias o dieta del usuario, no solo en una sección especial, sino también en la interfaz de chat general.

Actualmente, la función ChatGPT Health está disponible en las siguientes plataformas:

Versión web de ChatGPT;

Aplicación móvil en iOS;

Para usuarios de los planes tarifarios Free, Go, Plus y Pro.

Aunque esta función aún no está abierta oficialmente para los usuarios de Uzbekistán, se espera que la expansión global de la tecnología impulse el desarrollo de aplicaciones de asistencia médica regionales en el futuro. No obstante, los expertos subrayan la necesidad de consultar a un médico profesional antes de tomar cualquier decisión médica.