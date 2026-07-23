Una leyenda de la aviación: los Boeing 717 son retirados del servicio

·57·Tecnología
Una leyenda de la aviación: los Boeing 717 son retirados del servicio

La era de los Boeing 717, considerados los reyes de los vuelos de corta distancia y con un lugar único en el mercado aeronáutico mundial, llega a su fin. Como parte de una modernización a gran escala de su flota, la aerolínea Alaska Airlines ha anunciado oficialmente el retiro de todos los aviones de este modelo. Esta decisión representa no solo una actualización técnica, sino un cambio total en la estrategia de vuelos regionales. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según datos de ixbt.com, a partir de 2028, Alaska Airlines comenzará a reemplazar gradualmente los Boeing 717 de la flota de Hawaiian Airlines por modelos Boeing 737-800, más modernos y con mayor capacidad. Se espera que este proceso sea uno de los pasos más importantes en la integración de Hawaiian Airlines dentro del grupo Alaska Air Group.

Una nueva era en los vuelos interinsulares

Los nuevos Boeing 737-800 se basarán principalmente en el aeropuerto de Honolulu y serán operados por tripulaciones locales. Con este cambio, la dirección de la compañía planea aumentar significativamente el número de asientos de pasajeros en las rutas populares entre las islas de Hawái. Esto mejorará aún más la comodidad del transporte para el turismo interno y la población local.

El modelo Boeing 717 tiene un pasado muy interesante en la historia de la aviación civil. Originalmente, este avión fue desarrollado por la McDonnell Douglas Corporation bajo el nombre de MD-95. Sin embargo, tras la fusión de esta empresa con Boeing en 1997, el proyecto recibió el nombre de Boeing 717. Diseñado para entre 110 y 125 pasajeros, este avión estaba especialmente adaptado para realizar decenas de vuelos de corta distancia al día.

Operadores limitados y capacidades técnicas

Los aviones de este modelo se fabricaron entre 1998 y 2006, con un total de solo 156 unidades producidas. Actualmente, Hawaiian Airlines es el mayor operador de Boeing 717 en el mundo. A nivel global, la única otra aerolínea que utiliza este avión con fines comerciales es la compañía estadounidense Delta Air Lines.

El Boeing 717 destacaba por su alta fiabilidad, su capacidad de mantenimiento rápido en aeropuertos y su adaptabilidad a pistas cortas. En regiones geográficamente complejas como las islas de Hawái, fue un medio de transporte inigualable durante muchos años. Sin embargo, las exigencias de la aviación moderna, la eficiencia del combustible y las normas ambientales obligan a reemplazar los modelos antiguos por alternativas más modernas.

El futuro cambio a los Boeing 737-800 no solo aumentará la capacidad, sino que también reducirá los costos de mantenimiento para Alaska Airlines. Esto se debe a que tener una flota compuesta por un solo tipo de avión facilita significativamente la logística y el suministro de repuestos. Así, el Boeing 717, que se convirtió en un favorito de los entusiastas de la aviación, dejará los cielos definitivamente en los próximos años.

BoeingAviaciónAlaska AirlinesTecnologíaAvión
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Determinada la límite teórica de la vida humana: 190 años como máximoDeterminada la límite teórica de la vida humana: 190 años como máximoHoy, 02:53Vietnam introduce normas específicas para el uso de redes sociales por parte de niñosVietnam introduce normas específicas para el uso de redes sociales por parte de niñosHoy, 02:23El ejército de EE. UU. agota su límite anual de inteligencia artificial en un mesEl ejército de EE. UU. agota su límite anual de inteligencia artificial en un mesHoy, 02:20Google introduce la identificación mediante video selfi para acceder a las cuentasGoogle introduce la identificación mediante video selfi para acceder a las cuentasHoy, 01:59Fin de la alianza entre Waymo y Uber: comienza una nueva era en el mercado de los robotaxisFin de la alianza entre Waymo y Uber: comienza una nueva era en el mercado de los robotaxisHoy, 01:52Lanzamiento del Oppo K15: un smartphone con batería de 8000 mAh y sistema de refrigeración activaLanzamiento del Oppo K15: un smartphone con batería de 8000 mAh y sistema de refrigeración activaHoy, 01:22
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño