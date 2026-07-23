Una leyenda de la aviación: los Boeing 717 son retirados del servicio

La era de los Boeing 717, considerados los reyes de los vuelos de corta distancia y con un lugar único en el mercado aeronáutico mundial, llega a su fin. Como parte de una modernización a gran escala de su flota, la aerolínea Alaska Airlines ha anunciado oficialmente el retiro de todos los aviones de este modelo. Esta decisión representa no solo una actualización técnica, sino un cambio total en la estrategia de vuelos regionales. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según datos de ixbt.com, a partir de 2028, Alaska Airlines comenzará a reemplazar gradualmente los Boeing 717 de la flota de Hawaiian Airlines por modelos Boeing 737-800, más modernos y con mayor capacidad. Se espera que este proceso sea uno de los pasos más importantes en la integración de Hawaiian Airlines dentro del grupo Alaska Air Group.

Una nueva era en los vuelos interinsulares

Los nuevos Boeing 737-800 se basarán principalmente en el aeropuerto de Honolulu y serán operados por tripulaciones locales. Con este cambio, la dirección de la compañía planea aumentar significativamente el número de asientos de pasajeros en las rutas populares entre las islas de Hawái. Esto mejorará aún más la comodidad del transporte para el turismo interno y la población local.

El modelo Boeing 717 tiene un pasado muy interesante en la historia de la aviación civil. Originalmente, este avión fue desarrollado por la McDonnell Douglas Corporation bajo el nombre de MD-95. Sin embargo, tras la fusión de esta empresa con Boeing en 1997, el proyecto recibió el nombre de Boeing 717. Diseñado para entre 110 y 125 pasajeros, este avión estaba especialmente adaptado para realizar decenas de vuelos de corta distancia al día.

Operadores limitados y capacidades técnicas

Los aviones de este modelo se fabricaron entre 1998 y 2006, con un total de solo 156 unidades producidas. Actualmente, Hawaiian Airlines es el mayor operador de Boeing 717 en el mundo. A nivel global, la única otra aerolínea que utiliza este avión con fines comerciales es la compañía estadounidense Delta Air Lines.

El Boeing 717 destacaba por su alta fiabilidad, su capacidad de mantenimiento rápido en aeropuertos y su adaptabilidad a pistas cortas. En regiones geográficamente complejas como las islas de Hawái, fue un medio de transporte inigualable durante muchos años. Sin embargo, las exigencias de la aviación moderna, la eficiencia del combustible y las normas ambientales obligan a reemplazar los modelos antiguos por alternativas más modernas.

El futuro cambio a los Boeing 737-800 no solo aumentará la capacidad, sino que también reducirá los costos de mantenimiento para Alaska Airlines. Esto se debe a que tener una flota compuesta por un solo tipo de avión facilita significativamente la logística y el suministro de repuestos. Así, el Boeing 717, que se convirtió en un favorito de los entusiastas de la aviación, dejará los cielos definitivamente en los próximos años.