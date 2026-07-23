El FC Barcelona busca delantero: la inteligencia artificial encuentra 5 candidatos para sustituir a Julián Álvarez

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El FC Barcelona busca delantero: la inteligencia artificial encuentra 5 candidatos para sustituir a Julián Álvarez

El club catalán del FC Barcelona busca activamente un nuevo delantero para reforzar su línea de ataque. El objetivo principal para el director deportivo Deco es el delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez. Sin embargo, ante la negativa del club madrileño a negociar el traspaso de la estrella argentina, la directiva se ve obligada a considerar alternativas. Así lo informa Goal.com .

Lo curioso es que en este proceso se han involucrado tecnologías modernas. Según el medio deportivo, un sistema de inteligencia artificial analizó 5 candidatos más adecuados para el FC Barcelona en caso de que el fichaje de Julián Álvarez no se concrete. Esta lista incluye nombres inesperados y estrellas de alto nivel.

João Pedro, la primera opción de la inteligencia artificial

Según los análisis de la IA, el candidato más idóneo para los azulgranas es João Pedro, jugador del Chelsea. La tecnología valoró positivamente su estilo de juego, destacando que puede actuar no solo como delantero centro, sino también como segundo punta o mediapunta. Su capacidad para conectar líneas y su intensidad en la presión encajan perfectamente con la filosofía del FC Barcelona.

Sin embargo, la probabilidad de este traspaso se considera baja. El Chelsea pagó 70 millones de euros por el jugador el año pasado y firmó un contrato hasta 2033. La IA otorgó una puntuación de 9 sobre 10 a la compatibilidad de João Pedro con el equipo, pero solo un 4 sobre 10 a la probabilidad de que el traspaso se realice. Está claro que los londinenses no quieren dejar salir a uno de sus mejores futbolistas.

Otras alternativas

Victor Osimhen aparece como el segundo candidato de la lista. El delantero nigeriano de 27 años, que actualmente defiende los colores del Galatasaray, destaca por su potencia física y su olfato goleador. La IA lo considera un competidor digno para Álvarez.

Además, los resultados del análisis indican que los siguientes jugadores también podrían ser útiles para el FC Barcelona :

  • João Pedro (Chelsea) — delantero polivalente;
  • Victor Osimhen (Galatasaray) — goleador puro;
  • Lautaro Martínez (Inter) — líder experimentado;
  • Dušan Vlahović (Juventus) — delantero joven y prolífico;
  • Alexander Isak (Newcastle) — jugador rápido y técnicamente dotado.
Por ahora, la directiva del FC Barcelona no sabe qué tan en serio tomará estas recomendaciones. Pero las dificultades financieras y los altos precios en el mercado de fichajes obligan al club a tomar decisiones más creativas. Si la opción de Julián Álvarez fracasa, se espera que los catalanes se centren rápidamente en uno de los jugadores de esta lista.

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