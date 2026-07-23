Alessandro Bastoni en el punto de mira del Real Madrid: ¿dejará el defensa italiano al Inter?

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Alessandro Bastoni en el punto de mira del Real Madrid: ¿dejará el defensa italiano al Inter?

Alessandro Bastoni, uno de los defensas centrales líderes de la selección italiana y del Inter, está atrayendo la atención de los grandes clubes ante la llegada del mercado de fichajes de verano. Las recientes declaraciones de su agente, Tullio Tinti, han provocado intensos debates en el mercado de transferencias. Aunque el jugador es actualmente fiel a su equipo, las palabras del agente plantean diversas dudas sobre su futuro. Así lo informa Goal.com informa .

En una entrevista con Sky Sport, Tullio Tinti destacó que su cliente aún tiene dos años de contrato con el Inter y que ama sinceramente los colores del club. Sin embargo, el agente no descartó por completo la posibilidad de un traspaso. Según él, si en el futuro llega una oferta que satisfaga tanto al club como al jugador, se podría abrir una mesa de negociación. Esto se interpreta como una luz verde para los grandes clubes europeos.

El interés del Real Madrid

Según el prestigioso diario español AS, Alessandro Bastoni figura en la lista de objetivos del Real Madrid. Los madrileños siguen de cerca al talento italiano con el objetivo de reforzar su línea defensiva. Los expertos califican la declaración del agente como un enfoque de «palo y zanahoria»: por un lado, se reconoce la lealtad, y por otro, se dejan las puertas abiertas para una oferta adecuada.

Por ahora, el Real Madrid no ha presentado una oferta oficial. La razón principal está relacionada con la política de fichajes del club. El club blanco debe vender jugadores actuales o liberar masa salarial antes de adquirir nuevos futbolistas. Esta regla se aplica no solo a la defensa, sino también al centro del campo.

Actualmente, la competencia en la defensa del equipo madrileño es bastante fuerte. El club cuenta con nombres como Konaté, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Asencio y Eder Militao. No obstante, el hecho de que Bastoni sea zurdo y su capacidad para jugar el balón lo distinguen de otros candidatos.

La directiva del Inter no quiere dejar salir a su líder fácilmente. Para los milaneses, Alessandro Bastoni es visto no solo como un pilar defensivo, sino también como un futuro capitán del equipo. Sin embargo, la situación financiera del club y las grandes ofertas de traspaso podrían cambiar la situación. Por ahora, toda la atención está centrada en la participación del jugador en la Eurocopa y en sus decisiones posteriores.

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