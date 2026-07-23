Luis de la Fuente habla sobre el desempeño de Lamine Yamal en el Mundial 2026 y la victoria de España

El seleccionador de la selección española, Luis de la Fuente, elogió el desempeño de la joven estrella Lamine Yamal tras la histórica victoria en la Copa Mundial 2026. El experimentado técnico destacó no solo la habilidad técnica del prodigio del FC Barcelona, sino también su disciplina táctica y su capacidad para anteponer los intereses del equipo a sus ambiciones personales. Así lo informa Goal.com informa .

Lamine Yamal llegó al torneo como uno de los jugadores jóvenes con más talento del mundo. A pesar de recuperarse de una lesión al inicio del torneo, pudo demostrar sus mejores cualidades bajo la dirección de Luis de la Fuente. Según Goal.com, el entrenador destacó que el crecimiento mental del jugador fue más importante que su estado físico.

Armonía entre espíritu de equipo y talento individual

"Lamine ha vivido una experiencia increíble y ha hecho un partido fantástico. Ha madurado mucho, ha trabajado incansablemente para el equipo y ha sabido anteponer el beneficio común a la gloria personal", declaró con orgullo De la Fuente en una entrevista con Marca. Aunque Yamal solo marcó un gol durante todo el torneo, el entrenador se mostró plenamente satisfecho con su impacto general.

El éxito de la selección española se basa en el concepto de "La Familia", que se ha ido forjando desde la Eurocopa. Según el entrenador, es esta unidad la que ha convertido a España en una fuerza imparable. Las cualidades humanas del equipo y el apoyo mutuo fueron los factores clave que aseguraron la superioridad táctica en el campo.

Una defensa tan sólida como la de los espartanos

Luis de la Fuente explicó el potencial defensivo de su equipo con ejemplos históricos. Comparó el juego colectivo de España con el de sus rivales dependientes de estrellas: Portugal, Francia y Argentina. "Jugamos contra el Portugal de Cristiano Ronaldo, la Francia de Kylian Mbappé y en la final nos enfrentamos a la Argentina de Lionel Messi. Pero tuvieron que enfrentarse a un equipo unido de 26 jugadores", dijo el entrenador.

Esta disciplina colectiva fue evidente en la final. La defensa española neutralizó la línea de ataque argentina hasta tal punto que el equipo liderado por Messi solo logró dos tiros a puerta en 120 minutos. De la Fuente comparó esta situación con la unidad de la película "300", declarando: "Somos 26 españoles".

El desarrollo de Lamine Yamal sigue su curso según lo planeado. Su corta edad y su enorme potencial demuestran que el futuro del fútbol español está en buenas manos. Este Mundial no solo ha traído un nuevo trofeo a España, sino que también ha confirmado la consolidación de una nueva generación de líderes.