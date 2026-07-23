Frenkie de Jong, líder del FC Barcelona y de los Países Bajos, gravemente lesionado

El centrocampista del FC Barcelona y de la selección nacional de los Países Bajos, Frenkie de Jong, ha sufrido una grave lesión de rodilla que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante un largo periodo. Los exámenes médicos han revelado una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Este es un golpe inesperado y duro para el equipo dirigido por Hansi Flick, que se encuentra preparando la nueva temporada. Así lo informa Goal.com informa .

Según la información oficial del club, a pesar de la gravedad de la lesión, por el momento no es necesaria una intervención quirúrgica. El jugador comenzará un proceso de recuperación mediante métodos conservadores. Sin embargo, no se han fijado plazos precisos para su regreso, lo que podría causar problemas en la línea central del FC Barcelona.

Al aclarar la situación, Frenkie de Jong reveló que el origen de esta lesión se remonta en realidad a la Copa del Mundo. Según Goal.com, el jugador se vio obligado a jugar con dolor durante el torneo en Qatar. En aquel entonces, los médicos consideraron que la lesión no era grave, pero la situación se complicó posteriormente.

Dos temporadas marcadas por las lesiones

Los últimos dos años han sido difíciles para Frenkie de Jong. Primero, problemas crónicos en el tobillo le hicieron perderse la Eurocopa. En la temporada 2025-26, una lesión en los músculos isquiotibiales lo dejó fuera de combate durante un periodo crucial, de febrero a abril. Estos problemas físicos recurrentes están afectando su forma deportiva y su estabilidad en el club.

"Me lesioné la rodilla durante la Copa del Mundo. Tras el primer escáner, los médicos me dijeron que la lesión era menor y que no empeoraría si seguía jugando. Jugué con dolor para ayudar a mi equipo y a mi país. Pero al volver de las vacaciones, los exámenes realizados en Barcelona mostraron que la lesión era mucho más grave de lo esperado", declaró la estrella neerlandesa.

El centrocampista también respondió a los críticos que cuestionaban su compromiso con el club. Señaló que las noticias falsas que circulan en los medios y la falta de respeto hacia su lesión le duelen. De Jong afirmó que siempre ha puesto la responsabilidad hacia su profesión y su equipo en primer lugar.

Frenkie de Jong se unió al FC Barcelona en 2019 procedente del Ajax por 75 millones de euros. Durante este tiempo, ha logrado los siguientes títulos con los catalanes:

Tres títulos de La Liga;

Dos veces ganador de la Copa del Rey;

Tres veces ganador de la Supercopa de España.

Actualmente, el jugador se centra en su recuperación. Los aficionados del FC Barcelona esperan con ansias el regreso de uno de los creadores clave del equipo para desempeñar un papel importante en los esquemas de Hansi Flick.