Tsarukyan y Oliveira de nuevo en el octágono: ¡se espera la revancha!

Se está preparando una de las revanchas más importantes en la categoría de peso ligero de la UFC. Arman Tsarukyan, segundo en el ranking, podría enfrentarse de nuevo al ex campeón y poseedor del cinturón BMF, Charles Oliveira.

Según Red Fury MMA, el próximo enfrentamiento entre ambos tendrá estatus de revancha. En el primer combate, Tsarukyan ganó por decisión dividida, pero la polémica en torno al resultado aún no se ha disipado por completo.

¿Quién ganó el primer combate?

Arman Tsarukyan y Charles Oliveira se enfrentaron por primera vez el 13 de abril de 2024.

El combate fue muy igualado y sin concesiones. Al final, los jueces otorgaron la victoria a Tsarukyan por decisión dividida.

El resultado ajustado del primer encuentro aumentó el interés por una revancha.

El equipo de Oliveira buscará cambiar el resultado esta vez, mientras que Tsarukyan intentará demostrar que su victoria anterior no fue casualidad.

¿Por qué es tan importante este combate?

Tsarukyan ocupa el segundo lugar en el ranking de peso ligero de la UFC. Oliveira, además de ser ex campeón, es uno de los luchadores más experimentados y peligrosos de la división.

La importancia de esta revancha radica en lo siguiente:

la oportunidad de acercarse a una pelea por el título;

mantener una posición alta en el ranking;

poner fin a las discusiones sobre el resultado del primer combate;

cambiar el equilibrio de fuerzas en la división de peso ligero.

El ganador podría fortalecer sus aspiraciones al título.

¿Cuál es el récord de Tsarukyan?

A sus 29 años, Arman Tsarukyan ha disputado 26 combates en MMA profesional.

Indicador Resultado Combates 26 Victorias 23 Victorias antes del límite 15 Derrotas 3

Tsarukyan comenzó su carrera profesional en septiembre de 2015. Compite en la UFC desde abril de 2019.

Es maestro de deporte en lucha libre y MMA. Su control en el suelo, su preparación física y su capacidad para trabajar a un ritmo alto son sus principales ventajas.

¿Por qué Oliveira es un rival peligroso?

Charles Oliveira posee una gran experiencia como ex campeón de la UFC y poseedor del cinturón BMF.

Es conocido por sus finalizaciones en el suelo, sus sumisiones, así como por su agresividad en el striking.

Aunque Tsarukyan ganó el primer combate, un segundo duelo contra un rival como Oliveira podría seguir un guion totalmente diferente.

¿Cuándo tendrá lugar la revancha?

Por ahora, la fecha y el evento no han sido anunciados oficialmente. Red Fury MMA informó que la revancha está en planes, pero aún no hay un anuncio oficial de la UFC.

Por lo tanto, si el combate se confirma, se espera que la fecha, el lugar y el formato se revelen más adelante.

¿Crees que Tsarukyan volverá a ganar o que Oliveira igualará el marcador? Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con los fans de la UFC.