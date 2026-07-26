La nueva computadora Lenovo ThinkCentre X Tower tasada en hasta 14 000 dólares

Lenovo ha comenzado a lanzar al mercado global su estación de trabajo de nueva generación, el modelo ThinkCentre X Tower. Presentada inicialmente en China, esta inusual computadora personal ahora también se pone a la venta en Norteamérica y en los países europeos. Las características técnicas y el precio del dispositivo sorprenden no solo a los usuarios comunes, sino también a los profesionales del sector tecnológico. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la publicación ixbt.com, se ha lanzado un configurador especial para esta computadora en el sitio web oficial de Lenovo en Gran Bretaña. De acuerdo con este, la versión más alta del ThinkCentre X Tower ha sido tasada en 10 480 libras esterlinas (aproximadamente 14 000 dólares estadounidenses). A cambio de este precio, el comprador obtendrá un procesador Intel Core Ultra 9 285 y un volumen gigante de RAM de 256 GB.

Diferencias de precios y capacidades técnicas

Lo interesante es que esta costosa configuración incluye solo una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti. Sin embargo, la principal peculiaridad de esta computadora personal es la posibilidad de que dos tarjetas gráficas funcionen de manera independiente y en paralelo. Por ejemplo, en el mercado chino, la versión con un procesador Core Ultra 7 270K Plus y dos chips gráficos RTX 5060 Ti se vende por alrededor de 5 300 dólares.

Precios tan altos en el mercado occidental plantean preguntas a los especialistas. En Gran Bretaña, la configuración más barata comienza en 2 530 libras esterlinas. En el mercado estadounidense, se ha anunciado que la versión más potente del dispositivo estará equipada con un procesador Intel Core Ultra 9 290K Plus, 256 GB de memoria DDR5-6400 CUDIMM y tres ranuras M.2 SSD con una capacidad total de hasta 6 TB.

El ThinkCentre X Tower destaca no solo por su potencia interna, sino también por su suministro de energía. El dispositivo cuenta con una fuente de alimentación de 1200 W, lo que garantiza un funcionamiento estable de los componentes de alto rendimiento. Esta computadora está fabricada principalmente para el segmento profesional, diseñada para trabajos gráficos complejos, trabajo con algoritmos de AI y procesamiento de datos a gran escala.

Aunque los productos de la línea ThinkCentre de la marca Lenovo son bastante populares en el segmento empresarial en el mercado uzbeko, los modelos exclusivos como el X Tower generalmente se traen por pedido especial. El precio de 14 000 dólares convierte a este dispositivo en uno de los modelos más caros, incluso entre las estaciones de trabajo profesionales. Por ahora, la compañía no ha revelado información adicional sobre los precios finales y los plazos de entrega del dispositivo en otras regiones.