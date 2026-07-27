Canon registra tres nuevas cámaras: lo que se sabe

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Canon registra tres nuevas cámaras: lo que se sabe

El gigante tecnológico japonés Canon ha registrado oficialmente tres nuevas cámaras a la vez en las agencias de certificación de dispositivos inalámbricos. Por lo general, estos pasos anticipan la presentación oficial de un producto y generan gran interés en el mercado. Según ixbt.com, se trata de los modelos EOS R8 II, EOS R7 II y EOS R10 II, cuyo lanzamiento al mercado está previsto para el segundo semestre de 2026. Así lo informa Ixbt.com informa que.

Los expertos señalan que el registro simultáneo de estos dispositivos indica que no se mostrarán de forma gradual, sino en un evento de presentación conjunto. Aunque Canon aún no ha revelado detalles oficiales sobre las nuevas tecnologías, ya se han filtrado en la red datos preliminares sobre las principales características técnicas.

El modelo EOS R8 II con diseño retro

Según los expertos, el dispositivo que mayor interés está despertando es la EOS R8 II. Los rumores indican que esta cámara se anunciará al público a mediados de septiembre de este año. Se espera que se fabrique con un diseño retro especial dedicado al 50 aniversario de la legendaria cámara de película Canon AE-1.

De acuerdo con las especificaciones técnicas esperadas, este nuevo dispositivo de fotograma completo estará equipado con las siguientes capacidades:

  • Sensor de fotograma completo de 32,5 megapíxeles
  • Disparo en ráfaga rápido de hasta 40 fotogramas por segundo mediante obturador electrónico
  • Sistema de estabilización de imagen integrado en el cuerpo de la cámara
  • Capacidad de grabación de video 4K con tecnología de oversampling (sobremuestreo) de alta calidad
  • Dos ranuras para tarjetas de memoria SD en lugar de una sola en el modelo EOS R8 anterior

Otros nuevos dispositivos con sensores APS-C avanzados

A su vez, se espera que la EOS R7 II sea la primera cámara en la historia de Canon con un sensor APS-C multicapa (multilayer). Esta construcción innovadora aumentará significativamente la velocidad de lectura de datos y eliminará prácticamente por completo el parpadeo negro del visor entre fotogramas. También se presume que la cantidad de píxeles del sensor aumentará de 32,5 MP a 39 megapíxeles.

Por su parte, el modelo EOS R10 II, que completa la gama, no sufrirá cambios radicales. Fuentes de la industria informan que esta cámara de nivel de entrada contará con un sistema de autofoco mejorado y un búfer de memoria más grande para disparos continuos.

Actualmente, las especificaciones técnicas de estos dispositivos se basan únicamente en suposiciones preliminares y datos filtrados. Sin embargo, la finalización del proceso de registro indica a los fans de Canon que la nueva generación de tecnologías insignia se presentará próximamente.

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Abror Shuhratov
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