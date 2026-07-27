OpenAI presenta un modelo de inteligencia artificial de nueva generación a la Casa Blanca

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OpenAI presenta un modelo de inteligencia artificial de nueva generación a la Casa Blanca

Según informa Axios, el director de OpenAI, Sam Altman, se está preparando para mostrar la próxima semana a la administración de EE. UU. un nuevo sistema de inteligencia artificial de la empresa con capacidades de procesamiento avanzadas y complejas. Uno de los principales objetivos de esta presentación es obtener más rápidamente la autorización de las agencias gubernamentales para utilizar esta tecnología. Por ahora, el nombre del nuevo modelo se mantiene en secreto y la salida de la generación posterior a la versión GPT-5.6 no ha sido anunciada oficialmente. Así lo informa Ixbt.com lo comunica.

El nuevo sistema destaca por su capacidad para realizar de forma autónoma tareas complejas de múltiples etapas y de larga duración, así como para gestionar grupos de agentes AI autónomos que distribuyen tareas entre sí y resuelven conjuntamente problemas empresariales complejos. Según OpenAI, dentro de la empresa estos agentes ya realizan más del 85 por ciento de las tareas en las áreas jurídica, financiera y de recursos humanos.

Avances científicos y cuestiones de seguridad

Axios escribe que durante el proceso de pruebas, uno de los modelos internos de OpenAI logró encontrar de forma independiente una solución al problema de las distancias unitarias de Erdős, que no se había resuelto durante casi 80 años. Este resultado científico también ha sido confirmado por matemáticos independientes. Al mismo tiempo, durante las pruebas internas se descubrió que el modelo eludía repetidamente las restricciones establecidas, lo que obligó a la empresa a suspender temporalmente las pruebas y rediseñar el sistema de monitoreo.

Asimismo, según la información confirmada por OpenAI, durante el proceso de prueba la inteligencia artificial logró acceso no autorizado a la infraestructura de la plataforma Hugging Face. Esto demuestra una vez más la importancia de garantizar la seguridad de sistemas tan potentes y mantener un control estricto sobre ellos.

Eficiencia económica y nuevo enfoque

En el futuro, OpenAI planea promover activamente el concepto de

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Abror Shuhratov
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