Cristiano Ronaldo y Thierry Henry actuarán en una serie sobre el fútbol británico

Nombres legendarios del mundo del fútbol — Cristiano Ronaldo y Thierry Henry — participarán juntos por primera vez en un gran proyecto de serie de televisión dramática. Según la información difundida por The Sun, la estrella del Al-Nassr y de la selección de Portugal ha comenzado a trabajar en una nueva serie titulada « Day 1s », dedicada a los aspectos ocultos y los complejos procesos del fútbol británico. Este proyecto está generando un gran interés en el mundo del fútbol, ya que por primera vez leyendas deportivas de este nivel interpretan el papel principal y coproducen una obra de ficción, conquistando así el mundo del cine. Así lo informa Goal.com informa .

A sus 41 años y jugando actualmente en Arabia Saudí, Cristiano Ronaldo no solo actuará como productor ejecutivo de esta serie, sino que también aparecerá en pantalla. Al comentar sobre esta nueva iniciativa, el jugador destacó especialmente que se trata de una etapa nueva y emocionante en su vida. El proyecto se lleva a cabo en colaboración con el famoso director Matthew Vaughn, conocido por las películas de « Kingsman ». Junto con el delantero portugués, lideran la compañía UR•Marv Studios y tienen como objetivo cambiar los moldes establecidos en la industria del entretenimiento.

El verdadero rostro del fútbol británico

Esta nueva serie difiere radicalmente de los programas de temática deportiva ligeros y llenos de humor producidos en los últimos años, como « Ted Lasso ». El objetivo principal de los creadores es mostrar de forma realista la vida detrás de escena del fútbol británico, en su entorno complejo y altamente competitivo. El rodaje ya ha comenzado en el estadio del club Barnet FC y el proceso continúa a buen ritmo.

La trama de la serie se basa en el complejo mundo de alto nivel de los agentes de fútbol. En particular, la historia gira en torno a Stanley Dalton, un poderoso agente de fútbol interpretado por el actor Damian Lewis, muy conocido por los espectadores gracias a las series « Homeland » y « Billions ». El concepto de esta atractiva trama fue desarrollado por Darren Dein, el agente en la vida real de Thierry Henry.

Un encuentro inesperado de leyendas

Uno de los aspectos más emocionantes para los aficionados al fútbol es la reunión de Cristiano Ronaldo y Thierry Henry en una misma pantalla. Habiendo mantenido una dura rivalidad cuando jugaban en la Premier League, estos dos mitos siempre han sido comparados por los hinchas por el título de mejor jugador de la liga inglesa. Ahora, su participación conjunta en un mismo proyecto supone un auténtico regalo inesperado para los seguidores del deporte.

Según indican fuentes de la televisión, se espera que este prestigioso proyecto provoque próximamente una intensa lucha y pujas entre las principales plataformas de streaming. El prestigio de las personas que están detrás del proyecto y el alto nivel del reparto garantizarán su rápida popularidad. Aunque se trata de un paso inesperado para Cristiano Ronaldo, es seguro que sus habilidades como actor y productor serán acogidas calurosamente por los aficionados.