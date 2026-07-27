Lionel Messi obsequió valiosos regalos a los miembros de la selección de Argentina

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, entregó obsequios muy especiales a los futbolistas y al cuerpo técnico del país tras la Copa del Mundo. Este generoso gesto, que demuestra la unidad en el equipo, fue dado a conocer al público por Kelsey-Rose Bowers, pareja del defensa del Tottenham Marcos Senesi, según informa Goal.com informa.

Según la información difundida por Goal.com, tras la participación de la selección argentina en el último gran torneo, el capitán Lionel Messi regaló a toda la plantilla juegos de mate dorados con diseño personalizado. La pareja del jugador, Kelsey-Rose Bowers, no pudo ocultar su asombro y compartió un video especial en sus redes sociales sobre este valioso regalo.

Detalles del regalo especial

Mostrando un bolso marrón personalizado con el logotipo de la Asociación del Fútbol Argentino, la Copa del Mundo y el nombre de Marcos Senesi, Bowers contó a sus seguidores: «Quiero mostrarles algo muy genial. Les va a encantar. Marcos trajo este bolso del campamento de la selección nacional. Incluso tiene su nombre escrito. Este es su juego de mate. Messi le dio este regalo a todos los jugadores».

El bolso hecho a medida incluye un termo Stanley dorado con el logotipo de la marca personal de Lionel Messi, un recipiente especial para mate, una caja de yerba mate y una bombilla metálica con cuchara. El mate, una bebida sudamericana tradicional rica en cafeína, se prepara infusionando hojas secas de yerba en agua caliente y es muy popular en la región.

Contexto deportivo y planes futuros

Este sincero obsequio se realizó después de un torneo que terminó con cierto amargor para la selección argentina. En una intensa final de la Copa del Mundo, la selección de España derrotó a Argentina por 1-0 en la prórroga. El gol decisivo que dio la victoria a los españoles fue anotado por Ferran Torres en el minuto 106 del encuentro.

La pareja del dueño del regalo, Kelsey-Rose Bowers, tampoco es ajena al mundo del deporte profesional. Se formó en su momento en las academias juveniles del Chelsea y el Southampton, y también jugó en la liga universitaria de la Universidad Estatal de Luisiana en EE. UU. Tras regresar a Gran Bretaña para unirse al Bournemouth, Bowers conoció allí al defensa central Marcos Senesi.

Habiendo dejado recientemente el Bournemouth, Marcos Senesi se unió al Tottenham como agente libre. El club londinense firmó un contrato de cuatro años con el defensa para incorporarlo al equipo dirigido por Roberto De Zerbi antes de la temporada de la Premier League 2026-27.