Apple retrasa la presentación de sus primeras gafas inteligentes

Mientras Apple se prepara para lanzar al mercado sus primeras gafas inteligentes, la compañía está trabajando seriamente en abordar las preocupaciones de los usuarios sobre la privacidad. Según Mark Gurman, analista de Bloomberg, la fecha de presentación de este gadget se ha pospuesto desde principios de 2027, inicialmente previsto, hasta junio de ese mismo año. Se espera que las ventas de este dispositivo comiencen a finales de 2027. Así lo informa Techcrunch.com lo informa.

Esta ampliación del plazo dará a los especialistas de Apple tiempo adicional no solo para mejorar las capacidades técnicas del producto, sino también para desarrollar minuciosamente una estrategia de marketing y explicaciones claras sobre cuestiones de privacidad. Se presume que los directivos de la empresa han sacado las conclusiones pertinentes de las polémicas en torno a las gafas inteligentes de Meta. La razón es que los productos de Meta sufrieron duras críticas públicas debido a casos de grabación de vídeo oculta sin el consentimiento de los usuarios, llegando a recibir el apodo negativo de « pervert glasses ».

Privacidad y seguridad como máxima prioridad

Para Apple, que se ha presentado en el mundo de las tecnologías de la información como un defensor activo de la seguridad de los datos personales, tales riesgos reputacionales tienen una importancia aún más grave. Por esta razón, la compañía planea prestar especial atención a una serie de funciones en sus gafas inteligentes que garanticen la privacidad de los usuarios. En concreto, está previsto utilizar tecnología de procesamiento de datos directamente en el propio dispositivo, sin enviar la información principal a servidores externos.

Asimismo, se espera que el nuevo gadget no cuente en absoluto con la función de reconocimiento facial (facial recognition). Esto reducirá significativamente el riesgo de vulnerar la vida privada del propietario del dispositivo o de quienes le rodean. Según los expertos, este enfoque servirá como factor decisivo para garantizar la competitividad en el mercado de las tecnologías inteligentes modernas.

Inteligencia artificial y seguridad de los datos

Según los datos de Ixbt.com, Apple ha decidido no utilizar las grabaciones y vídeos personales de los clientes para entrenar sus modelos de inteligencia artificial. Este paso confirma una vez más el compromiso de la empresa con la confidencialidad de los datos de sus clientes. Cabe destacar que el hecho de que Meta contratara a proveedores externos para analizar y revisar los fotogramas de vídeo de sus usuarios había provocado amplios debates públicos.

Por su parte, Apple se ha fijado como objetivo principal evitar este tipo de prácticas y prevenir que los datos de los usuarios caigan en manos de terceros. Se espera que estas cuestiones se aclaren y que las gafas inteligentes se muestren al público por primera vez en la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) en junio de 2027.