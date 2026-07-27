El Barcelona hace limpieza: Deco cierra cinco operaciones clave

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El Barcelona hace limpieza: Deco cierra cinco operaciones clave

Según Sport.es, el director deportivo del FC Barcelona, Deco, ha dado un paso importante de cara a la próxima temporada para solucionar la saturación en la portería. Tras las inversiones estratégicas realizadas el pasado verano de cara al futuro, resolver el problema de acumulación de futbolistas que regresan de cesión en este mercado de fichajes se convirtió en la máxima prioridad. La directiva del club ha logrado cerrar con éxito cinco acuerdos clave en poco tiempo para optimizar la plantilla. Así lo informa Goal.com informa .

El asunto más complejo de este proceso estaba relacionado con el futuro del experimentado guardameta Marc-André ter Stegen. El contrato del portero alemán se extiende hasta el verano de 2028, y su situación financiera y médica había complicado las negociaciones. El jugador, que no entraba en los planes del técnico Hansi Flick, aceptó finalmente unirse al Ajax de los Países Bajos en calidad de cedido.

El destino de los porteros y nuevos horizontes

Durante su etapa en Ámsterdam, Ter Stegen jugará bajo las órdenes del técnico Michel, con quien coincidió la temporada pasada en el Girona. En las últimas horas se resolvieron por completo los asuntos fiscales que impedían este traspaso. Se espera que el contrato se anuncie oficialmente a principios de la próxima semana. Aunque el guardameta solo disputó 45 minutos en el partido contra el conjunto europeo, es posible que no viaje con el Barcelona a la concentración en Inglaterra.

Otra parte importante del trabajo realizado por el club afecta al futuro de Iñaki Peña. El jugador mostró buenas maneras en la primera mitad de la temporada cedido en el Elche, aunque posteriormente perdió la titularidad en favor de Matías Dituro. Ahora, el Panathinaikos griego se ha hecho con los servicios del portero español, y los catalanes han ingresado aproximadamente 3 millones de euros por este traspaso.

FC BarcelonaDecoMarc-André ter StegenIñaki PeñaLa Liga
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