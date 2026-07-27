Mercado de fichajes de verano: planes del Real Madrid, la Juventus y otros clubes

A fecha de 26 de julio de 2026, las últimas y más importantes noticias de fichajes en el mundo del fútbol cobran gran intensidad. Los principales equipos y grandes clubes de Europa llevan a cabo negociaciones activas con el fin de reforzar sus plantillas para la próxima temporada. En particular, las últimas novedades en torno al Real Madrid, la Juventus, el Liverpool y otros equipos se encuentran en el centro de atención de los aficionados al fútbol. Así lo informa Goal.com .

Según la información de Fabrizio Romano, el extremo de la selección francesa y del Bayern de Múnich, Michael Olise, tiene el deseo de continuar su carrera en el Real Madrid. El club blanco español también hizo saber a la parte germana que está dispuesto a incorporar al futbolista francés. Sin embargo, ya se ha confirmado que este traspaso no se llevará a cabo en el actual mercado de fichajes de verano.

Postura del Bayern y del Real Madrid

La directiva del Bayern no tiene la intención de dejarmarcharse a su estrella. El director deportivo del club muniqués, Christoph Freund, en una entrevista concedida al periodista Maximilian Koch, expresó una opinión firme al respecto: «El traspaso de Olise al Real Madrid es un tema completamente fuera de discusión para nosotros. Esperamos su regreso de las vacaciones y jugará un papel importante en el equipo la próxima temporada, al igual que la campaña pasada». Por este motivo, el club madridista sigue de cerca la situación, manifestando que está dispuesto a fichar al jugador en el mismo instante en que el Bayern decida venderlo.

En la Serie A italiana también se dan pasos hacia el fortalecimiento de la plantilla. El entrenador principal de la Juventus, Luciano Spalletti, confirmó que desea incorporar al guardameta del Aston Villa, Emiliano Martínez. El portero argentino también había expresado su deseo de cambiar de club en verano.

El destino de los porteros y el héroe del Mundial

Luciano Spalletti declaró en una entrevista al diario «La Gazzetta dello Sport»: «Él quiere irse y nuestro objetivo es luchar por títulos, por lo que, incluso teniendo ya a otros dos guardametas en nuestra plantilla, queremos tenerlo con nosotros». Se valora como alta la probabilidad de que Emiliano Martínez abandone el Aston Villa.

Asimismo, Vozinha, el guardameta de la selección de Cabo Verde que demostró un gran rendimiento en la Copa del Mundo de 2026, ha abierto una nueva página en su carrera. Tras dejar el club portugués Chaves como agente libre, el cancerbero ha firmado un contrato con el equipo chileno Colo-Colo. Tal como informa Fabrizio Romano, el portero viajará a Chile el próximo viernes para someterse al reconocimiento médico y firmar su contrato oficial.