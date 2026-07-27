Jamie Gittens: Morgan Rogers guiará al Chelsea hacia el título

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Jamie Gittens: Morgan Rogers guiará al Chelsea hacia el título

El extremo del Chelsea, Jamie Gittens, cree que la llegada al club de Morgan Rogers, fichaje récord para el fútbol británico, será el impulso principal para que los «blues» ganen su primer título de la Premier League desde 2017. Según Goal.com, el jugador expresó su absoluta confianza en que la exfigura del Aston Villa elevará los estándares en Stamford Bridge a un nivel completamente nuevo. Así lo informa Goal.com informa .

Cabe recordar que Morgan Rogers se unió al Chelsea a principios de este mes procedente del Aston Villa por un traspaso récord en el Reino Unido de 117 millones de libras esterlinas. Gittens destacó que este fichaje es una seria declaración de intenciones del club hacia sus rivales, demostrando claramente las ambiciones de campeonato del equipo.

Grandes planes antes de la nueva temporada

Durante la concentración de pretemporada del Chelsea en Sídney, el exjugador del Borussia Dortmund compartió sus impresiones. A pesar de la mayor competencia en la plantilla, Gittens no ocultó su satisfacción por la llegada de Rogers y subrayó que el equipo solo tiene metas elevadas.

“Queremos ganarlo todo – ese es nuestro objetivo principal, es decir, la Premier League, la FA Cup y cualquier torneo en el que participemos. La incorporación de un jugador como Morgan eleva aún más las exigencias hacia los campeonatos. Es un jugador top, no hace falta añadir nada más”, declaró Gittens.

La influencia del entrenador y los cambios tácticos

La llegada del entrenador principal Alonso también ha tenido un gran impacto en el cambio de ambiente en el club. Gittens comentó que nota cómo los conocimientos tácticos del técnico español están afectando positivamente al equipo. Recuerda bien cuando jugaba en el Borussia Dortmund y se enfrentó al Bayer Leverkusen invicto de Alonso, y lo difícil que fue aquel partido.

“Era muy difícil jugar contra ese equipo debido a su sistema de juego, incluida su línea de tres centrales. Era un equipo de verdad con jugadores fuertes como Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Piero Hincapié y Granit Xhaka”, recuerda el extremo.

Según Gittens, tener a Alonso, uno de los mejorescentrocampistas del mundo, como entrenador y hablar individualmente con los jugadores para mostrarles sus debilidades es la mejor oportunidad. El técnico siempre le inculca mantener una mentalidad positiva, seguir creando ocasiones y exigirse al máximo.

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