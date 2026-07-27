Poco presenta el nuevo Poco M8 Power con tres días de autonomía

La marca Poco ha revelado los primeros detalles oficiales sobre su próximo e interesante dispositivo: el smartphone Poco M8 Power. Según ixbt.com, el debut oficial de este modelo está programado para el 4 de agosto de este año en el mercado indio, y el dispositivo está generando un gran interés en el mundo tecnológico debido a su batería ultra grande. Así lo informa Ixbt.com, informa .

El aspecto más importante y destacable del nuevo smartphone es su batería de gran capacidad. Según el comunicado oficial del fabricante, el modelo Poco M8 Power estará equipado con una batería de 8000 mAh. Este indicador es uno de los récords en el mercado móvil actual y, según la empresa, una sola carga completa garantizará hasta tres días de funcionamiento continuo del dispositivo en uso activo.

Características de pantalla y diseño

Basándonos en los primeros teasers presentados, el smartphone se fabricará en un cuerpo de color naranja brillante y distintivo. Visualmente, se puede ver un bloque de cámara prominente en el panel posterior. Este módulo consta de dos elementos principales: un sensor de cámara principal de 50 megapíxeles y un flash LED tradicional.

Asimismo, la compañía confirmó oficialmente que el próximo smartphone contará con una pantalla AMOLED moderna y de alta calidad. Sin embargo, los detalles técnicos como la diagonal exacta de la matriz de la pantalla, la resolución y la tasa de refresco se mantienen en secreto por ahora y se espera que se anuncien el día de la presentación.

Planes de lanzamiento al mercado y modelos hermanos

Se ha anunciado que las ventas del dispositivo en el mercado indio se organizarán a través de la gran plataforma de comercio electrónico Flipkart. Aunque el resto de las especificaciones técnicas se mantienen ocultas por ahora, los expertos y analistas de la industria sugieren que el Poco M8 Power será en realidad una versión global renombrada del smartphone Redmi Note 17.

Al mismo tiempo, la marca Poco se está preparando para lanzar otro nuevo dispositivo estos días: el modelo Poco X8 5G. Según los expertos, este segundo dispositivo se ofrecerá a los compradores como una versión alternativa internacional del smartphone Redmi Note 17 Pro 5G.