La lucha por Konstantinos Karetsas: Borussia Dortmund y Milan en la pelea

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La lucha por Konstantinos Karetsas: Borussia Dortmund y Milan en la pelea

El futuro de Konstantinos Karetsas, quien se está consolidando como una de las jóvenes promesas del fútbol europeo, se definirá en las próximas horas. Tras destacar con actuaciones brillantes en el Genk, el mediapunta de 18 años ha desatado una intensa batalla en el mercado de fichajes, despertando el interés de varios clubes de élite. Según la información difundida por el diario HLN, ha surgido una dura competencia entre gigantes alemanes e italianos por su traspaso, informa Goal.com informa .

En concreto, la directiva del Borussia Dortmund envió una delegación directamente a Bélgica para cerrar la operación. Encabezados por los representantes del club alemán, los diálogos con la directiva del Genk se han intensificado. Con su participación asegurada en la Liga de Campeones para la próxima temporada, el Borussia Dortmund ha catalogado al joven futbolista griego como su objetivo prioritario y busca incorporarlo a sus filas.

Cuestión financiera y exigencias del Genk

Las negociaciones sobre el precio del traspaso han entrado en una fase candente. Una oferta inicial del Borussia Dortmund de 30 millones de euros más otros 5 millones en variables fue rechazada por el Genk. El club belga espera una propuesta que alcance los 40 millones de euros en total, incluyendo bonus, para dejar salir a su joya. Por su parte, la entidad alemana no tiene la intención de entrar en una subasta excesiva.

El Borussia Dortmund tiene como objetivo adelantarse a otros pretendientes y cerrar el acuerdo lo antes posible. A pesar de ello, los alemanes no se encuentran sin competencia en el mercado, ya que se ha sabido que uno de los clubes gigantes de Italia sigue de cerca la situación y no se ha retirado de la pugna.

El interés del Milan y sus complicaciones

Tal como señala GOAL.com, el Milan italiano sigue metido en la carrera por el fichaje. La semana pasada, la directiva rossonera presentó su proyecto deportivo al jugador y a su entorno. A juicio de los expertos, Konstantinos Karetsas encaja perfectamente en el perfil que busca el técnico del equipo, y el hecho de que cumpla 19 años el próximo mes de noviembre demuestra que la edad no es un inconveniente.

No obstante, el Milan marcha por ahora por detrás del Borussia Dortmund. El club italiano ya ha gastado 100 millones de euros en este mercado estival en las incorporaciones. En consecuencia, los milanistas dependen primeramente de los ingresos por venta de jugadores para poder reforzar la línea de ataque.

El principal candidato a abandonar el club es Leão. Si el Milan no realiza un trabajo serio en la venta de futbolistas, le resultará difícil encontrar la capacidad financiera suficiente para convencer al Genk y al propio jugador. Por este motivo, el club alemán se mantiene en una posición ventajosa.

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