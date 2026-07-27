Aeromaks presenta un nuevo dron de despegue vertical

El grupo de empresas «Aeromaks» ha presentado al público un nuevo sistema de aviación no tripulada de tipo avión, capaz de despegar y aterrizar verticalmente, llamado «A-5 M/Л». Este dispositivo está diseñado para la supervisión remota de infraestructuras industriales y de transporte, la realización de estudios geodésicos, así como para trabajos de captura de fotos y videos de alta calidad, lo cual se considera un paso importante en el mercado de las tecnologías modernas. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según ixbt.com, el peso máximo de despegue de este dron innovador alcanza hasta 30 kilogramos. Es capaz de moverse a una velocidad de 144 kilómetros por hora y puede recorrer una distancia de hasta 800 kilogramos en un solo vuelo. Esto permite inspeccionar por completo áreas muy grandes en poco tiempo.

Capacidades técnicas y equipamiento

La aeronave presentada puede cumplir con éxito sus misiones a una altitud de hasta 4 000 metros. El dispositivo tiene la capacidad de transportar a bordo una carga útil con un peso total de hasta 5 kilogramos. Dependiendo de la naturaleza de las tareas realizadas, este sistema se equipa con una cámara de alta resolución, una cámara térmica o un escáner láser moderno.

Una de las principales ventajas del dispositivo es su función de despegue y aterrizaje vertical. Precisamente gracias a esta característica, el dron no necesita una pista de aterrizaje especialmente preparada. Se ha confirmado en la práctica que puede comenzar a trabajar sin ninguna dificultad incluso en áreas limitadas y estrechas.

Proceso de pruebas y resultados prácticos

Las capacidades técnicas y la fiabilidad de la nueva plataforma se confirmaron plenamente durante las pruebas industrial-piloto realizadas en la región de Tiumén, Rusia. Durante el proceso de prueba, el dron inspeccionó con éxito un tramo de tubería principal perteneciente a una empresa de extracción de petróleo.

Durante este vuelo de prueba, el dispositivo realizó trabajos de fotografía aérea. Los datos y materiales obtenidos se utilizaron con éxito para evaluar el estado de la infraestructura lineal y crear modelos digitales precisos de la zona, lo que aumenta drásticamente la eficiencia en la gestión de instalaciones industriales.