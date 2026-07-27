El capitán de la selección nacional de Uzbekistán Eldor Shomurodov, anotado contra la República Democrática del Congo, se convirtió en uno de शेखर de los momentos más destacados del Mundial 2026. Los aficionados de la FIFA lo eligieron como el mejor gol de la fase de grupos.

Sin embargo, la información que circula en las redes sociales sobre que «el gol de Shomurodov quedó en segundo lugar de todo el torneo» debe tomarse con cautela por ahora. Según los últimos datos oficiales de la FIFA, en la votación final para determinar el mejor gol absoluto del torneo, la diana del jugador caboverdiano Sidny Lopes Cabral en los dieciseisavos de final contra Argentina fue reconocida como la más bella.

Un remate convertido en el símbolo de Uzbekistán en el mundial

Shomurodov marcó el gol en el último partido de la fase de grupos de Uzbekistán, en el duelo contra la RD Congo.

El delantero uzbeko ejecutó un disparo sumamente preciso por encima del guardameta desde un ángulo complicado, adelantando a su equipo en el marcador. La FIFA describió esta jugada como «una parábola calculada con precisión» y la incluyó entre los 12 mejores goles de la fase de grupos.

Uzbekistán acabó cayendo por 1-3 y no pudo avanzar a los playoffs. Pero el gol de Shomurodov sigue siendo uno de los momentos más memorables en el debut histórico del equipo en el torneo.

Shomurodov también supera a Messi y Vinícius

Una vez concluida la fase de grupos, FIFA.com llevó a cabo una votación de 48 horas entre los aficionados.

Según los resultados:

Puesto Jugador Votos 1 Eldor Shomurodov — Uzbekistán 36 por ciento 2 Wilson Isidor — Haití 26,5 por ciento 3 Kerim Alajbegović — Bosnia y Herzegovina 24,9 por ciento

En la votación, Shomurodov Lionel Messi, Kylian Mbappé y Vinícius Junior registró un resultado superior al de estrellas mundiales como. La FIFA anunció su victoria como el primer puesto en la fase preliminar para el premio «Hyundai Goal of the Tournament».

Algunos informes mencionan la siguiente clasificación final:

Sidny Lopes Cabral; Eldor Shomurodov; Wilson Isidor.

El gol anotado por Sidny Lopes Cabral contra Argentina de los dieciseisavos de final ha sido considerado el mejor gol. El futbolista caboverdiano obtuvo el 88,7 % de los votos en esa fase.

Por su parte, Shomurodov de la fase de grupos consiguió el primer lugar en la votación. Wilson Isidor quedó segundo justo detrás de Shomurodov en dicha encuesta.

¿Cómo determina la FIFA al ganador?

El proceso para definir el mejor gol durante el Mundial 2026 se dividió en varias etapas:

la fase de grupos;

los dieciseisavos de final;

los octavos de final;

los cuartos y semifinales;

la votación decisiva tras la conclusión del torneo.

El ganador de cada fase ocupó un lugar en la lista definitiva. Por ejemplo, Shomurodov triunfó en la fase de grupos, Sidny Lopes Cabral en los dieciseisavos y Erling Haaland en los octavos de final.

En la página oficial de la FIFA, tras finalizar el torneo, comenzó una votación final con 12 goles participantes. Según los resultados de esta votación, el tanto de Sidny Lopes Cabral en los dieciseisavos de final ante Argentina fue reconocido como el más hermoso.

¿Por qué este gol de Shomurodov cautivó a los aficionados?

El remate de Shomurodov destacó por varios aspectos:

el delantero recibió el balón en un ángulo complicado;

notó al instante la salida del guardameta;

optó por un disparo de extrema precisión en lugar de potencia;

el esférico superó al portero y se coló por el segundo palo;

la acción se ejecutó a alta velocidad.

En este tanto primaron la técnica, la lectura rápida de la situación y la frialdad por encima de la fuerza.

La FIFA lo calificó como «un disparo perfecto desde un ángulo cerrado». Lo más importante es que el gol no solo fue estético, sino que también dio ventaja en el marcador a Uzbekistán.

El equipo se marcha, pero Shomurodov deja huella

Aunque Uzbekistán no pudo superar la fase de grupos en el Mundial 2026, el equipo regaló varios momentos inolvidables en su primera cita mundialista histórica.

El gol de Shomurodov ocupa un lugar especial entre ellos. Fue reconocido no solo por los aficionados uzbekos, sino también por los seguidores del fútbol de todo el mundo que votaron.

Superar a estrellas como Messi y Vinícius en la encuesta de la FIFA sobre la fase de grupos ya es por sí mismo un resultado histórico para el fútbol uzbeko. Ahora la gran incógnita es qué puesto ocupará este gol en la votación final.

Conclusión principal

Por ahora, el resultado oficialmente confirmado es el siguiente:

El gol anotado por Eldor Shomurodov contra la RD Congo en el Mundial 2026 ha sido elegido como el mejor gol de la fase de grupos .

La información sobre si ocupó el segundo lugar en todo el torneo aún no ha sido anunciada oficialmente por la FIFA.

Pero sea cual sea el resultado final, Shomurodov ya se ha consagrado como autor de uno de los goles más bellos y comentados en la historia del fútbol de Uzbekistán.