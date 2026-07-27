Puede Ayyub Bouaddi alcanzar el nivel del Real Madrid o del Manchester City en el futuro

En un momento en que los clubes europeos más prestigiosos compiten ferozmente para fichar a jóvenes talentos prometedores, Ayyub Bouaddi, que milita en el Lille, se está convirtiendo en una de las mayores joyas del fútbol marroquí y europeo. Su gran nivel de juego a pesar de su corta edad no pasa desapercibido para los expertos, según informa Goal.com informa .

Basándose en los medios Elbotola y Record, se señala que no solo la habilidad técnica del jugador, sino también su compostura y su madurez excepcional para su edad se han ganado la confianza del cuerpo técnico de la selección nacional de Marruecos. Muchos predicen que en el futuro se convertirá en uno de los pilares de los Leones del Atlas.

Inteligencia fuera del campo y matemáticas aplicadas

João Sacramento, asistente del seleccionador de Marruecos, reveló detalles interesantes sobre la vida privada del jugador. Según él, el talento de Bouaddi no se limita al terreno de juego, y su forma de pensar y perspectiva del mundo impresionan a los especialistas.

Sacramento destacó que, además de su carrera como futbolista profesional, Ayyub estudia matemáticas aplicadas en profundidad. El técnico expresó su convicción de que, de no haber elegido esta profesión, el jugador habría tenido un éxito rotundo en cualquier otro campo.

Un futuro al nivel del Real Madrid o del Manchester City

El técnico portugués subrayó que cualquiera que conozca de cerca al jugador se da cuenta inmediatamente de que destaca marcadamente sobre los demás. El potencial de un joven tan inteligente y con un pensamiento lógico tan maduro para su edad allana el camino para llamar la atención de los gigantes europeos, incluidos grandes clubes como el Real Madrid o el Manchester City.

Asimismo, se dio a conocer que el cuerpo técnico marroquí se fijó como uno de sus objetivos principales convencer a este talentoso jugador para unirse a su selección nacional en marzo del año pasado. Al igual que el caso de Issa Diop, la incorporación de Bouaddi se concretó con éxito tras una serie de reuniones.

Los numerosos encuentros mantenidos con el jugador han confirmado que posee un carácter fuerte y una gran madurez. Esto sirve como una base importante para que la joven estrella consolide aún más su estatus tanto a nivel de clubes como en la escena internacional.