Los centros de datos se convierten en un nuevo desafío para la red eléctrica

Un simple corte de una línea de transmisión eléctrica cerca de Washington reveló un problema nuevo y grave al que se enfrenta el sistema energético de EE. UU. Según TechCrunch y la empresa de gestión de redes de sensores IoT Ting Labs, el fallo en una sola línea provocó fuertes fluctuaciones en las redes eléctricas de toda la región, demostrando claramente cómo los grandes centros de datos (data centers) afectan a la seguridad energética. Así lo informa Ixbt.com informa .

El norte de Virginia, donde ocurrió el incidente, es la región con mayor concentración de centros de datos del mundo. Tras el apagón en la red, estas grandes instalaciones cambiaron de emergencia a fuentes de energía de respaldo. Como resultado, más de 3 gigavatios de potencia salieron del consumo de la red PJM casi simultáneamente en solo treinta segundos.

Fluctuaciones inesperadas en la red

Por lo general, unos pocos segundos son suficientes para restablecer la red eléctrica después de tales fallas locales. Sin embargo, esta vez se tardó más de diez minutos en estabilizar el sistema. Según PJM, los centros de datos desconectados representaban aproximadamente el 3% de la carga total en ese momento. El cambio brusco hizo parpadear las luces desde el norte de Virginia hasta Chicago, aunque no se observaron cortes de energía masivos.

Los expertos consideran esta situación como una advertencia de futuros problemas energéticos globales. Como señaló Ricardo de Azevedo, director técnico de ON.Energy, en una entrevista con TechCrunch, este caso actúa como una señal de advertencia, similar a un canario en una mina de carbón. En el contexto del rápido desarrollo de las tecnologías de IA y los servicios digitales, la demanda de electricidad de los servidores de IA y los grandes centros de datos está aumentando drásticamente.

Riesgos futuros y perspectivas

Según Reuters, la pérdida repentina y la posterior recuperación de la carga en la red plantean nuevos y complejos desafíos a los ingenieros eléctricos. Se ha confirmado en la práctica que la potencia de los centros tecnológicos modernos supera incluso a la de las empresas industriales tradicionales y que pueden provocar fluctuaciones inesperadas en la red.

Según los expertos, este tipo de situaciones se repetirá con más frecuencia en el futuro y las empresas energéticas deben reflexionar seriamente sobre la adaptación de la infraestructura a las enormes necesidades de la economía digital. Garantizar el funcionamiento ininterrumpido de los centros de datos mientras se protegen las redes eléctricas generales de estas fluctuaciones bruscas se está convirtiendo en una de las tareas más urgentes de la energía moderna.