Sidny Lopes Cabral premiado por su gol contra la selección de Argentina

El autor del mejor gol de la Copa Mundial de 2026 ha sido anunciado oficialmente en el mundo del fútbol. Según informa Goal.com, Sidny Lopes Cabral, jugador de la selección de Cabo Verde, ganó el trofeo Hyundai Goal of the Tournament gracias a su impresionante disparo a la portería de Argentina. Así lo informa Goal.com informa .

Nacido en Róterdam, el defensa de 23 años logró superar a grandes estrellas mundiales en la lucha por este prestigioso galardón, incluidos candidatos como Lionel Messi, Kylian Mbappé y Julián Álvarez. Este suceso, ocurrido en la fase de dieciseisavos de final del Mundial, atrajo la atención de los aficionados al fútbol de todo el mundo.

Gol histórico y habilidad individual

En el partido disputado en Miami, la selección de Cabo Verde se enfrentó a los futuros finalistas. Sidny Lopes Cabral superó al centrocampista rival Alexis Mac Allister con una gran acción y envió el balón a la escuadra desde fuera del área grande. Emiliano Martínez no pudo evitar la trayectoria del disparo.

Que un jugador en la posición de defensa marque un gol de tanta complejidad técnica sorprendió incluso a los especialistas. Con este reconocimiento, Lopes Cabral une su nombre al de ganadores legendarios autores de los mejores goles en la historia de los Mundiales, como James Rodríguez, Benjamin Pavard y Richarlison.

Momentos emotivos y el reconocimiento de Marcelo

Tras el gol, las emociones en el estadio llegaron al límite y la madre del jugador se desmayó de la emoción. Esta situación recordó el episodio vivido por la madre de Lilian Thuram en la Copa Mundial de 1998. Afortunadamente, las personas cercanas le brindaron ayuda a tiempo.

Recordando aquella jugada, Lopes Cabral declaró: «Al ver que el balón iba hacia la escuadra, me dije a mí mismo: ‘¿Qué acabo de hacer?’ No lo podía creer. Salí corriendo sin pensarlo y luego me di cuenta de que había marcado un gol increíble en la Copa del Mundo».

La calidad de los goles fue tan alta que incluso llamó la atención de Marcelo, leyenda del Real Madrid y de Brasil. Marcelo, ídolo de Cabral, le envió un mensaje personal al futbolista para confirmarle que había votado por su gol y felicitarlo.