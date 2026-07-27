Los usuarios de Threads ya pueden comunicarse con Meta AI en mensajes privados

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Los usuarios de Threads ya pueden comunicarse con Meta AI en mensajes privados

Meta ha comenzado a implementar su chatbot basado en AI Meta AI en la sección de mensajes directos (DM) de la aplicación Threads. Esta actualización ofrece a los usuarios la oportunidad de comunicarse directamente con el asistente en sus chats personales y amplía significativamente las capacidades de la plataforma. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según ixbt.com, anteriormente los usuarios de Threads solo podían interactuar con el AI bajo publicaciones públicas en ciertos países. Ahora este proceso se está trasladando a un formato totalmente privado y conveniente. Este paso forma parte de la estrategia de Meta para mantener a sus usuarios alejados de servicios alternativos.

Capacidades y ecosistema

Los expertos señalan que la nueva integración permite a los usuarios permanecer dentro de este ecosistema sin tener que recurrir a asistentes de terceros como ChatGPT de OpenAI o Google Gemini. Meta AI ya funciona con éxito en las secciones de mensajes privados de las plataformas Facebook, Instagram y WhatsApp.

La nueva función permite a los usuarios compartir publicaciones de Threads, varios enlaces, imágenes y videos directamente con Meta AI. También existe la posibilidad de hacer preguntas adicionales sobre temas de interés y analizar la información de manera más profunda.

Despliegue global y gestión

Representantes de la compañía informaron que la actualización comenzó a implementarse gradualmente en todo el mundo a partir del lunes. Al mismo tiempo, Meta continúa probando el AI en los feeds públicos de regiones seleccionadas.

Si los usuarios desean ver menos respuestas de Meta AI en sus feeds, pueden silenciar la cuenta @meta.ai, utilizar la función "No me interesa" en las publicaciones correspondientes u ocultar las respuestas que aparecen en sus propias publicaciones. A través de estas novedades, Meta ofrece a los usuarios de Threads la oportunidad de obtener toda la información necesaria sin salir de la aplicación en su lucha contra su principal competencia, la plataforma X.

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Abror Shuhratov
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