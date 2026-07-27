Drama en la Superliga: tres partidos, dos penaltis y un gol en el 90+2'

En los siguientes tres encuentros de la 14ª jornada de la Superliga de Uzbekistán, los equipos locales dominaron por completo. Mientras que el Lokomotiv y el Andijan lograron victorias sólidas, el AGMK sentenció el destino de su duelo ante el Mash'al en el tiempo añadido.

Según los resultados presentados, se marcaron un total de nueve goles en los encuentros. El momento más dramático de la jornada ocurrió en Olmaliq: a pesar de que los visitantes abrieron el marcador, la última palabra la tuvieron los locales.

Abduxoliqov abrió el camino para el Lokomotiv

No se abrieron espacios en la primera mitad del encuentro entre el Lokomotiv y el Sogdiana disputado en Taskent. Los acontecimientos principales ocurrieron tras el descanso.

En el minuto 57, el Lokomotiv consiguió un penalti. Temurxo‘ja Abduxoliqov, al frente del balón, aprovechó la oportunidad para adelantar a su equipo.

Nueve minutos después, los locales volvieron a tener la oportunidad de ejecutar un tiro penal de 11 metros. Abduxoliqov no falló esta vez tampoco y firmó su doblete personal.

El experimentado delantero, tras transformar dos penaltis, prácticamente sentenció el destino del partido.

En el tiempo añadido, Quvonchbek Abrayev anotó el tercer tanto del Lokomotiv. El Sogdiana recortó distancias con un gol de Zaymovich en el minuto 90+6, pero ya no había tiempo para salvar el partido.

Resultado final: Lokomotiv - Sogdiana 3:1.

Este encuentro formaba parte de los partidos de la 14ª jornada de la Superliga programados para el 27 juliio.

El Andijan aseguró la victoria en la segunda mitad

En la Bobur Arena, el Andijan recibió al Bujará, situado en la parte alta de la tabla. En la primera mitad, los equipos jugaron con cautela y mantuvieron sus porterías a cero.

En el minuto 54, Odil Abdumajidov abrió el marcador. Tras este tanto, el Bujará intentó atacar con mayor actividad, pero los locales se mostraron seguros en defensa.

En el minuto 90 del encuentro, Hamidullo Karimov anotó el segundo gol, poniendo punto final a la intriga del partido.

Resultado final: Andijan - Bujará 2:0.

El Andijan no solo sumó tres puntos, sino que mantuvo su portería a cero, demostrando que había aprendido de los errores defensivos tras su empate a 3-3 de la jornada anterior. El duelo Andijan - Bujará también formaba parte del calendario de la 14ª jornada.

El Mash'al estuvo cerca de dar la sorpresa en Olmaliq

El partido más tenso de la jornada tuvo lugar entre el AGMK y el Mash'al.

El conjunto de G‘uzor, que ocupa la última posición de la tabla, abrió inesperadamente el marcador en el minuto 21. El gol de Ergash Ismoilov otorgó una ventaja importante a domicilio para el Mash'al.

Sin embargo, el AGMK no tardó en responder. En el minuto 32, Asadbek Sobirjonov igualó el marcador y metió a su equipo de nuevo en el partido.

Durante la segunda mitad, los locales buscaron el gol de la victoria. Por su parte, el Mash'al se defendió y estuvo muy cerca de amarrar al menos un punto.

Pero en el minuto 90+2, Abror Karimov marcó el tanto definitivo. De esta forma, el AGMK salió de una situación complicada y logró una victoria de carácter.

Resultado final: AGMK - Mash'al 2:1.

La ficha del partido de la PFL también refleja que el encuentro AGMK - Mash'al se disputó en Olmaliq y formaba parte del programa de la 14ª jornada.

Resultados completos de los partidos

Partido Resultado Goleadores Lokomotiv - Sogdiana 3:1 Abduxoliqov 57' (pen.), 66' (pen.), Abrayev 90+3' - Zaymovich 90+6' Andijan - Bujará 2:0 Abdumajidov 54', Karimov 90' AGMK - Mash'al 2:1 Sobirjonov 32', Abror Karimov 90+2' - Ergash Ismoilov 21'

Datos clave de los tres encuentros

Número de partidos: 3;

goles totales: 9;

victorias locales: 3;

goles de penalti: 2;

goles en el tiempo añadido: 3;

equipo con la portería a cero: Andijan.

Antes de la 14ª jornada, el AGMK sumaba 22 puntos, el Bujará 23, el Lokomotiv 19 y el Andijan 17.

Con estos resultados, el AGMK eleva su cuenta a 25 puntos, el Lokomotiv a 22 y el Andijan a 20. No obstante, las posiciones finales de los equipos podrían cambiar una vez concluyan los demás partidos de la jornada.

¿Quién fue el héroe de la jornada?

Temurxo‘ja Abduxoliqov ejecutó con precisión dos penaltis, convirtiéndose en el arquitecto principal de la victoria del Lokomotiv. Mientras tanto, el Andijan obtuvo tres puntos vitales gracias a su disciplina colectiva y firme defensa.

El momento más emotivo de la jornada se vivió sin duda en Olmaliq. Cuando el Mash'al estaba a un paso de sumar, el remate de Abror Karimov en el minuto 90+2 alteró el desenlace del choque.

La 14ª jornada de la Superliga aún no ha concluido por completo, pero estos tres partidos bastaron para demostrar que la fecha estaría llena de intriga y lucha hasta el último suspiro.

¿Quién crees que fue el mejor jugador del día: Abduxoliqov o el autor del gol de la victoria, Abror Karimov?