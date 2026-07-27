Elegido el mejor gol del Mundial 2026: El gol de Shomurodov ocupa el 2º puesto (vídeo)

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Elegido el mejor gol del Mundial 2026: El gol de Shomurodov ocupa el 2º puesto (vídeo)

Se ha anunciado oficialmente el autor del mejor gol de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El impresionante gol del defensa de Cabo Verde, Sidney Lopes Cabral, contra Argentina fue elegido como el mejor gol del torneo por Hyundai. Afortunadamente, en este prestigioso ranking, el delantero uzbeko Eldor Shomurodov ocupó un honorable segundo lugar.

Zamin.uz presenta este gol histórico, los momentos dramáticos y emocionantes de Miami y la historia de éxito de «cuento de hadas» de un futbolista que usaba bolsas de basura como cortinas hace 3 años.

1. Drama en Miami: El milagro contra el portero Martínez en los 1/16 de final

El partido entre Argentina y Cabo Verde en los 1/16 de final disputado en el estadio de Miami Gardens, Florida, se convirtió en un verdadero thriller futbolístico. Ante 65 000 espectadores, el caboverdiano Sidney Lopes Cabral dejó atrás a Alexis Mac Allister en la prórroga y colocó el balón con la pierna derecha en la escuadra de la portería de Emiliano Martínez, poniendo el 2-2 en el marcador.

Aunque Cabo Verde terminó perdiendo 2-3, el disparo de Lopes Cabral hizo vibrar a los aficionados al fútbol de todo el mundo.

El podio de los mejores goles del Mundial 2026 y el premio histórico

Puesto

Jugador

Selección

Estadística / Nominación

1.º puesto (Ganador)

Sidney Lopes Cabral

Cabo Verde

Mejor gol del torneo (a Argentina)

2.º puesto

Eldor Shomurodov

Uzbekistán

2.º mejor gol del torneo

3.º puesto

Wilson Isidor

Haití

3.º mejor gol del torneo

Los herederos históricos del galardón:

Al ganar este premio, Lopes Cabral entra en la historia junto a leyendas del fútbol mundial como Maxi Rodríguez, Diego Forlán, James Rodríguez, Benjamin Pavard y Richarlison.

2. Drama en la celebración: El desmayo de la madre y el reconocimiento de Marcelo

Un dramático e inesperado suceso ocurrió en el estadio en el momento del gol. Cuando Lopes Cabral corrió a celebrarlo con su madre y su novia en la grada, su madre Teresa se desmayó de la alegría y la emoción.

Esta situación recordó el momento histórico en que la madre de Lilian Thuram, leyenda de la selección de Francia que marcó contra Croacia en las semifinales del Mundial de 1998, se desmayó.

Además, la leyenda de Brasil y del Real Madrid Marcelo

le envió un mensaje personal a Cabral admitiendo que había votado por su gol en la votación final:

Sidney Lopes Cabral sobre su charla con Marcelo: «Marcelo es uno de mis mayores ídolos. Cuando me dijo que había votado mi gol como el mejor del torneo, no me lo podía creer. ¡Le di las gracias infinitas!»

3. De la 5ª división a héroe del Mundial: Un vuelo de cuento de hadas

Hace apenas tres años, Sidney Lopes Cabral jugaba en la 5ª división alemana (liga amateur) y vivía en su casa con bolsas de basura como cortinas en las ventanas. Su camino desde la pobreza hasta la cima del fútbol se convirtió en una de las historias más conmovedoras e inspiradoras del Mundial 2026.

Impresiones de Sidney Lopes Cabral sobre el gol:

«Cuando miré hacia arriba y vi el balón entrando en la escuadra, pensé: "¿Qué he hecho?". No me lo creía. Todo el mundo sueña con marcar en un Mundial, pero marcar un gol así contra un equipo tan grande como Argentina es una sensación increíble.»

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El capitán de nuestra selección, Eldor Shomurodov, ¡que su magnífico gol en la Copa del Mundo esté entre los tres mejores es un motivo de orgullo para todo Uzbekistán!

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En tu opinión, ¿merecía el gol de Eldor Shomurodov el 1.er puesto o el disparo del jugador caboverdiano fue realmente el mejor del torneo? ¡Deja tu opinión en los comentarios!

Eldor ShomurodovSidney Lopes CabralArgentinaCabo VerdeHyundai
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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