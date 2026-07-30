Samsung anuncia que la escasez de semiconductores continuará hasta 2028

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Samsung anuncia que la escasez de semiconductores continuará hasta 2028

La escasez de semiconductores en el mercado global podría durar más de lo esperado y volverse aún más grave en los próximos años. Samsung, el mayor fabricante mundial de chips de memoria, pronostica que esta escasez persistirá hasta 2028. Esta declaración está generando serias preocupaciones en el mercado tecnológico mundial y se está convirtiendo en un factor crucial que influye en el futuro de la industria, informa Ixbt.com informa .

Según Ixbt.com, la directiva de Samsung dio a conocer este pronóstico a largo plazo tras anunciar resultados financieros extremadamente altos en la producción de chips. Jun Young-hyun, vicepresidente ejecutivo de la división de memoria de la compañía, enfatizó durante una charla con analistas que el déficit de oferta en 2027 será aún más agudo que este año y que esta situación se mantendrá durante todo 2028.

Salto financiero y contratos estratégicos

Se señala que el beneficio operativo de la división de semiconductores de Samsung aumentó más de 250 veces en comparación con el mismo período del año anterior, alcanzando los 89,2 billones de wones (aproximadamente 61.700 millones de dólares). En el contexto de este gigantesco éxito financiero, las acciones de la compañía subieron inicialmente un 8 %, registrando posteriormente una caída del 1,1 % el jueves.

Para mitigar posibles fluctuaciones del mercado y riesgos, Samsung ha firmado contratos de suministro a largo plazo con cinco de las mayores empresas de centros de datos del mundo. También se informó que acuerdos similares con otras cinco grandes empresas se encuentran en su fase final, aunque no se han revelado los nombres de los socios.

Equilibrio del mercado y dificultades internas

Según un representante de la compañía, los contratos a largo plazo durarán al menos cinco años y cubrirán entre el 60 % y el 70 % de la capacidad total de Samsung en el futuro. Estos acuerdos incluyen pagos por adelantado y mecanismos de fijación de precios mínimos destinados a asegurar los riesgos de las inversiones de capital.

Al mismo tiempo, el fuerte aumento en los precios de los chips afectó negativamente a otras áreas de la compañía. En particular, el incremento en el valor de los semiconductores golpeó duramente a la división móvil de Samsung, la cual reportó una pérdida de 700 mil millones de wones. Esto demuestra claramente lo complejo que es para los gigantes tecnológicos mantener el equilibrio en la cadena de suministro.

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Abror Shuhratov
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