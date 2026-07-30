Una estrella de la UFC intenta atropellar a su esposa: acusaciones y arresto

El exaspirante al título de la UFC y actual analista Anthony Smith se encuentra en el centro de un grave caso penal en EE. UU. tras un conflicto familiar. El atleta de 38 años ha sido arrestado y acusado de tres delitos graves. El incidente ocurrió durante un festival en el estado de Nebraska.

Zamin.uz informa sobre los detalles completos de esta impactante noticia y los eventos que llevaron a la acusación del atleta.

Amenazas de muerte y secuestro: el conflicto durante el festival

Según la fiscalía del condado de Sarpy, el terrible incidente 26 de julio ocurrió durante el festival Gretna Days en la ciudad de Gretna, Nebraska. Tras una pelea en un bar y una discusión en un concierto, según la versión de la investigación, Smith exigió que su esposa regresara a casa con él. Tras recibir una negativa, él la amenazó de muerte. Se dice que obligó a su esposa a subir al coche y continuó con las amenazas durante el trayecto.

Momentos de horror: intento de atropello

Según la declaración de los fiscales, después de que la mujer lograra salir del coche para escapar, Smith es acusado de intentar repetidamente atropellarla con el vehículo . Por fortuna, la mujer no sufrió lesiones graves, logrando evitar ser arrollada. Testigos ayudaron a ella y a sus hijos, alejándolos del lugar. Al día siguiente se emitió una orden de arresto contra Anthony Smith, quien se entregó voluntariamente a la policía.

Decisión judicial: fianza de 500 000 dólares y restricciones estrictas

29 de julio durante la audiencia, se le impuso una fianza de 500 000 dólares . Entre las condiciones se incluye la prohibición total de contacto con su esposa Mikhala, la prohibición de salir del estado de Nebraska sin permiso judicial y la exigencia de no cometer infracciones. La próxima audiencia está programada para el 17 de agosto .

Datos clave sobre el caso de Anthony Smith

Mezzon / Información Detalles Sujeto Anthony Smith (exaspirante al título de la UFC) Fecha del delito 26 de julio Lugar del delito Gretna, Nebraska, festival Gretna Days Cargos Tres delitos graves Fianza 500 000 $ Condición principal Prohibición total de contacto con su esposa Próxima fecha judicial 17 de agosto

El conflicto familiar y el caso penal de esta estrella de la UFC son eventos importantes que todos los aficionados al deporte y el público deben conocer.

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