Se espera que AMD también aumente los precios de los componentes para tarjetas gráficas

Ante el fuerte aumento de los costes de los componentes y materias primas tecnológicas en el mercado mundial, los grandes fabricantes de semiconductores se ven obligados a revisar sus políticas de precios. Según fuentes de los Board Channels Forums, AMD planea aumentar los precios de compra de sus procesadores gráficos y módulos de memoria en al menos un 10 %. Estos cambios han captado la atención del mercado, ya que podrían encarecer los dispositivos tecnológicos para el consumidor final. Así lo informa Ixbt.com informa .

Se ha comunicado que la decisión de aumentar el precio de los kits «GPU + memoria» para socios se tomó realmente el mes pasado. Sin embargo, en aquel momento, AMD pospuso temporalmente esta medida debido a la baja demanda del mercado, el exceso de stock en los almacenes de los distribuidores y el temor a que un aumento repentino de los precios afectara negativamente a las ventas.

Un paso tras los pasos de NVIDIA

La situación se ha vuelto crítica debido a las acciones del principal competidor. Según ixbt.com, NVIDIA ha aumentado los precios de sus productos de forma significativa, hasta un 30 %. El equipo «verde» ha subido no solo el coste de las GPU y los kits de memoria DDR6, sino también el de los módulos de memoria DDR7 de última generación. Tras esto, AMD decidió que no podía seguir manteniendo sus precios y finalmente optó por aplicar los cambios.

Según la nueva política de precios, los socios que fabrican tarjetas gráficas Radeon comenzarán a adquirir los componentes a un coste mayor. Cabe destacar que, por ahora, no se trata de los precios de venta al público recomendados de los productos finales, sino del coste de los componentes destinados a los socios fabricantes.

¿Cuál será el impacto en el mercado de consumo?

El aumento del coste de los componentes no significa automáticamente que el precio de las tarjetas gráficas terminadas en las tiendas suba exactamente un 10 %. El hecho es que el procesador gráfico y la memoria solo representan una parte del coste total del dispositivo. Por lo tanto, el incremento para el comprador final podría ser menor.

Sin embargo, los expertos no descartan otros factores que podrían influir. Si otros componentes necesarios, incluidos los materiales de embalaje, siguen encareciéndose, no es descartable que los precios para los consumidores suban más de lo esperado. Los participantes del mercado se preparan para una etapa de aumento generalizado de precios en el segmento de las tarjetas gráficas en los próximos meses.