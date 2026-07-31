WhatsApp prueba una carpeta especial para los mensajes de grandes empresas

WhatsApp, la aplicación de mensajería propiedad de Meta, ha comenzado a trabajar en la creación de una carpeta separada para los mensajes de grandes empresas con el fin de organizar mejor la lista principal de chats de los usuarios. Según TechCrunch, esta nueva función permitirá trasladar automáticamente los mensajes de representantes comerciales importantes, como bancos o aerolíneas, a una sección especial llamada "Offers & Updates", lo que ayudará a mantener las comunicaciones diarias ordenadas. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Meta señala que los chats personales y grupales de los usuarios se mezclan con frecuencia debido a diversos mensajes comerciales y notificaciones. En este nuevo proceso de prueba, los mensajes se trasladarán automáticamente a la nueva carpeta después de un cierto tiempo, es decir, en un plazo de hasta 24 horas. La empresa está probando diferentes plazos para determinar el intervalo de tiempo más óptimo al respecto.

Ventajas y ajustes de la nueva función

Esta novedad permitirá a los usuarios eliminar de su feed principal información como códigos de descuento o noticias de entrega. Como resultado, la ventana principal de chats estará menos desordenada, evitando que las comunicaciones personales se pierdan. Para las empresas, esto garantiza que sus mensajes aparezcan claramente en una carpeta específica sin perderse entre todos los chats.

Si los usuarios desean que los mensajes permanezcan a tiempo en el feed general, pueden desactivar esta configuración. Sin embargo, no podrán controlar manualmente cuándo se trasladarán los mensajes automáticamente. En la etapa actual, las pruebas han comenzado solo con socios seleccionados a través de la WhatsApp Business Platform, y la cobertura se ampliará en el futuro según los resultados del seguimiento.

Pequeñas empresas y restricciones anteriores

Actualmente, las pequeñas empresas y las cuentas individuales que utilizan la aplicación WhatsApp Business están exentas de esta función. No obstante, en el futuro se podría considerar la posibilidad de redirigir también los mensajes de las pequeñas empresas a esta nueva carpeta. En los últimos años, WhatsApp ha tomado una serie de medidas para reducir los mensajes de spam.

En particular, en 2024 se dio a los usuarios la oportunidad de rechazar los mensajes de marketing de las marcas, y el año pasado se establecieron límites en la cantidad de mensajes masivos enviados por las empresas. En octubre de 2025, el volumen de mensajes que se pueden enviar sin recibir respuesta del usuario se redujo aún más.

Resultados financieros y servicios de inteligencia artificial

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, informó en el informe financiero del segundo trimestre que otros ingresos de la familia de aplicaciones superaron los 1 mil millones de dólares, y la mayor parte proviene de los mensajes pagados y suscripciones a través de WhatsApp. Asimismo, lanzados en todo el mundo en junio, los agentes de inteligencia artificial de WhatsApp ya son utilizados por más de 1 millón de empresas.

Tomando el ejemplo de la empresa brasileña de alquiler de vehículos Movida, Zuckerberg destacó que los agentes de inteligencia artificial están dando resultados positivos en la atención al cliente y el aumento del rendimiento de ventas. Con más de 3 mil millones de usuarios, es de vital importancia que esta plataforma de mensajería mantenga un equilibrio entre los mensajes personales y comerciales para evitar que se convierta en spam publicitario y de inteligencia artificial.