Los creadores de DesignArena recaudan 7,9 millones de dólares para la IA

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Los creadores de DesignArena recaudan 7,9 millones de dólares para la IA

La empresa Intelligence, responsable de la plataforma DesignArena, cuyo objetivo es incorporar la estética y el gusto humano a los modelos de inteligencia artificial, ha cerrado una ronda de financiación semilla de 7,9 millones de dólares. La operación, liderada por Index Ventures, también contó con la participación de los reconocidos fondos de capital riesgo Conviction, A* y Valkyrie. Estos fondos ayudarán a reforzar el papel de la evaluación humana en la mejora de las capacidades de los modelos de IA para el diseño y la creación visual. Techcrunch.com informa de que.

Según ixbt.com, la empresa fue fundada en 2025 por un grupo de estudiantes universitarios antes de terminar sus estudios. Al principio comenzaron a trabajar en un motor para crear videojuegos con inteligencia artificial, pero aunque los juegos generados por los modelos eran funcionales, carecían de interés y gusto humanos. Así, los fundadores plantearon la idea de recopilar opiniones humanas auténticas a gran escala, lo que dio lugar a DesignArena, una herramienta que actualmente utilizan 5,3 millones de personas en todo el mundo.

Funcionamiento y modelo de negocio de la plataforma

Para los usuarios comunes, DesignArena funciona mediante una ventana de prompts al estilo de ChatGPT. Incluye menús especializados para sitios web, imágenes y decenas de otros formatos visuales. Tras introducir una solicitud y un estilo, el usuario recibe varias opciones y las clasifica de la mejor a la peor. Este enfoque proporciona datos de evaluación humana esenciales para los principales laboratorios de IA.

Actualmente, la plataforma Intelligence muestra unos ingresos recurrentes anualizados (ARR) de 60 millones de dólares. Las empresas de inteligencia artificial necesitan opiniones de usuarios precisas y fiables para mejorar sus modelos de generación de contenido multimedia. El equipo dirigido por Grace Li cubre precisamente esta carencia, actuando como un puente analítico fundamental para los principales laboratorios y generando ingresos recurrentes.

Las pruebas automatizadas frente a la superioridad del gusto humano

La recopilación de opiniones humanas es una alternativa importante a los benchmarks automatizados. Aunque los sistemas automatizados pueden trabajar a gran escala, son más fáciles de manipular. DesignArena permite seguir las preferencias de los usuarios en distintos continentes y su evolución a lo largo del tiempo. Por ejemplo, muestra que el diseño web en Asia tiende más hacia un estilo maximalista.

Sin embargo, no todos los intentos en este ámbito tienen el mismo éxito. Yupp, un proyecto similar, se vio obligado a cesar sus operaciones este año, menos de un año después de su lanzamiento, a pesar de haber recaudado 33 millones de dólares. Por ello, las nuevas inversiones obtenidas por Intelligence permitirán a la empresa consolidar su posición en el mercado y ampliar su tecnología.

DesignArenaInteligencia ArtificialInversiónTecnologíaStartup
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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