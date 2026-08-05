Estados Unidos podría prohibir los transceptores ópticos procedentes de China

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Estados Unidos podría prohibir los transceptores ópticos procedentes de China

La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) prepara nuevas restricciones que contemplan prohibir la importación de transceptores ópticos fabricados en China. Según Reuters, que cita a fuentes familiarizadas con el asunto, esta importante decisión podría adoptarse antes de finales de 2026. La medida sería un nuevo paso de la política de Washington destinada a reducir su dependencia de los equipos de telecomunicaciones chinos. Ixbt.com informa de que.

Los transceptores ópticos son uno de los elementos más importantes de la infraestructura moderna de servidores. Convierten las señales eléctricas en señales ópticas, y viceversa, para permitir la transmisión de datos a velocidades extremadamente altas entre servidores y equipos de red. Estos módulos son la base de los centros de datos, las plataformas cloud y los complejos de computación destinados a la inteligencia artificial.

Preocupaciones de seguridad y líderes del mercado

Según Reuters, las autoridades estadounidenses temen que estos equipos puedan utilizarse para el ciberespionaje, introducir software malicioso o interrumpir el funcionamiento de infraestructuras críticas. Estas tecnologías, que ofrecen mayor velocidad y eficiencia energética que las conexiones tradicionales de cobre, tienen una importancia estratégica.

Actualmente, uno de los mayores fabricantes de transceptores ópticos del mundo es la empresa china Innolight, que controla cerca del 27 % del mercado global. En Estados Unidos, compañías como Lumentum, Coherent y Applied Optoelectronics también fabrican estos productos, aunque, según las fuentes, todavía están por detrás de sus competidores chinos en volumen de producción.

La política de Estados Unidos contra las tecnologías chinas

Durante los últimos años, Estados Unidos ha impuesto restricciones contra los productos de Huawei y ha endurecido las normas aplicables a ciertos tipos de drones, equipos de red y soluciones robóticas. Ahora, los transceptores ópticos podrían entrar en la lista negra junto con los routers, los robots aspiradores y los inversores procedentes de China.

Al mismo tiempo, la legislación estadounidense permite excepciones temporales en determinadas circunstancias. En particular, Netgear y Amazon obtuvieron anteriormente permisos especiales para utilizar ciertos tipos de equipos.

La reacción de China

La embajada de China en Washington instó a Estados Unidos a no endurecer aún más las restricciones y a tener en cuenta los intereses de las empresas de ambos países. Pekín, por su parte, declaró que se reserva el derecho a tomar medidas de represalia si las acciones de Washington perjudican a las empresas chinas.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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