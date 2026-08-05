Las aplicaciones Android filtran la geolocalización de los usuarios

Los expertos de la Electronic Frontier Foundation (EFF) han descubierto que los desarrolladores de aplicaciones móviles diseñadas para Android comparten, sin saberlo, los datos precisos de geolocalización de sus usuarios con anunciantes y corredores de datos. Este grave problema vuelve a demostrar la importancia de la privacidad y la seguridad en el espacio digital moderno. Sobre este tema, Techcrunch.com informa .

Muchas aplicaciones necesitan datos de ubicación precisos para cumplir sus funciones. Es normal que las aplicaciones meteorológicas soliciten las coordenadas del usuario para elaborar pronósticos locales, o que las aplicaciones de fitness las utilicen para seguir una ruta de carrera. Sin embargo, según la información difundida por TechCrunch, el problema no está en la función de la aplicación, sino en los kits de software de terceros (SDK) integrados en ella.

Los riesgos ocultos de los SDK publicitarios

El estudio de la EFF señala que la mayoría de los desarrolladores integran SDK publicitarios en sus aplicaciones para generar ingresos. Sin embargo, estos componentes de código funcionan de forma predeterminada y, a menos que el desarrollador los desactive expresamente, heredan todos los permisos de la aplicación principal, incluido el acceso a los datos precisos de ubicación del usuario.

La mayoría de los desarrolladores ni siquiera sabe que las coordenadas personales de los usuarios se transmiten a terceros a través de sus aplicaciones. No obstante, las empresas que crean los SDK tienen un interés comercial en recopilar más datos, lo que pone en riesgo la privacidad de los usuarios.

Adónde van los datos y cuáles son las consecuencias

Según los análisis de la EFF, el historial de geolocalización recopilado se transmite a corredores de datos, que a su vez venden esta información a organismos gubernamentales, fuerzas del orden y estructuras militares. Además, la filtración o la llegada de estas bases de datos sensibles a manos de ciberdelincuentes supone una grave amenaza para la seguridad de los usuarios.

Los expertos señalan que, aunque estos SDK representan una pequeña parte del mercado publicitario, llegan a miles de millones de usuarios a través de decenas de miles de aplicaciones. En concreto, se descubrió que dos aplicaciones Android examinadas por la EFF y que compartían en secreto la ubicación de sus usuarios habían sido descargadas conjuntamente más de 60 millones de veces.

Los investigadores indican que el ecosistema Android no cuenta con permisos de geolocalización específicos para los SDK. Es decir, cuando un usuario autoriza a una aplicación a acceder a su ubicación, esos datos quedan automáticamente disponibles para todos los anunciantes externos. La EFF insta a los desarrolladores a desactivar, en la medida de lo posible, las funciones de recopilación de datos innecesarias.