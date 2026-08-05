Los ingresos de SpaceX se duplican

El gigante aeroespacial SpaceX publicó el primer informe financiero trimestral de su historia y logró duplicar sus ingresos frente al mismo periodo del año anterior. Según ixbt.com, este crecimiento se debió principalmente a la expansión del servicio de Internet satelital Starlink y a importantes acuerdos con Google y Anthropic para alquilar capacidad de cómputo. Techcrunch.com informa .

El volumen total de ventas de la empresa pasó de 4.000 millones de dólares en el segundo trimestre de 2025 a 7.800 millones de dólares en el segundo trimestre de 2026, lo que supone un aumento del 92 %. Casi 2.000 millones de dólares de este crecimiento correspondieron a la división de inteligencia artificial, mientras que los ingresos de Starlink aumentaron en otros 1.700 millones de dólares. A pesar de la mejora de sus indicadores financieros, la empresa cerró el trimestre con pérdidas de 541 millones de dólares, aunque esta cifra fue considerablemente inferior a las pérdidas de 1.000 millones de dólares registradas en el segundo trimestre del año anterior.

Una IPO histórica y reservas financieras

Este informe financiero se publicó casi dos meses después de la mayor IPO de la historia de la empresa. Durante la salida a bolsa de sus acciones, SpaceX recaudó más de 85.000 millones de dólares y llegó al mercado bursátil con una valoración de 1,75 billones de dólares. Tras una exitosa emisión de bonos, la empresa dispone de una enorme reserva de 100.000 millones de dólares.

Durante los primeros días de cotización, la valoración de la empresa aumentó drásticamente, superó brevemente a Amazon e incluso llegó a igualar casi a Microsoft. Sin embargo, el precio de las acciones cayó después, por debajo del precio de IPO de 135 dólares fijado por su director ejecutivo, Elon Musk. Al cierre de la sesión del martes, las acciones terminaron ligeramente por encima de los 125 dólares, aunque en las operaciones posteriores volvieron a caer hasta un 8 %.

El giro hacia la inteligencia artificial

Los acuerdos con Google y Anthropic para alquilar capacidad de cómputo, anunciados varias semanas antes de la IPO, supusieron un importante giro en la estrategia de la empresa. Después de que la start-up xAI de Elon Musk se integrara en la compañía aeroespacial, su división de inteligencia artificial se estaba quedando atrás frente a laboratorios líderes como OpenAI y Anthropic. En este contexto, xAI se vio envuelta en varios escándalos, entre ellos que su chatbot Grok se autodenominara «MechaHitler» o generara contenido relacionado con la explotación infantil, lo que provocó la indignación pública.

La empresa ya había construido dos centros de datos en Memphis, Tennessee, y sus alrededores para entrenar los modelos de xAI. Por ello, decidió alquilar la capacidad disponible a clientes como Anthropic y Google. En una conferencia celebrada el martes, el director financiero de SpaceX, Bret Johnsen, destacó que los nuevos acuerdos de alojamiento habían aportado ingresos adicionales y permitido obtener un margen EBITDA más alto mediante la monetización de la capacidad existente.