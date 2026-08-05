Manchester City quiere fichar a Pedro Neto

A medida que se acerca el mercado de fichajes de verano, los grandes clubes europeos han comenzado a reforzar sus plantillas. Según talkSPORT, el vigente campeón de Inglaterra, Manchester City, ya ha encontrado un candidato para sustituir a un extremo que podría abandonar el club. Los Citizens han convertido al jugador del Chelsea Pedro Neto en su principal objetivo. Goal.com ha informado.

El delantero brasileño Savinho quiere dejar el Manchester City debido a su falta de minutos. Tras una temporada complicada en el Etihad Stadium, el futbolista está cerca de fichar por el Tottenham. El club londinense lleva doce meses siguiendo a Savinho y lo considera una prioridad en el mercado de fichajes.

Un posible reencuentro entre Enzo Maresca y Pedro Neto

Si Savinho se marcha, el entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, quiere incorporar a Pedro Neto para reforzar las bandas. El técnico ya trabajó con el extremo portugués en el Chelsea. Este factor aumenta las posibilidades de que el fichaje se concrete.

Pedro Neto ha mostrado un rendimiento constante desde que llegó del Wolverhampton al Chelsea en 2024. El portugués ha sido titular en 54 partidos de liga con el club londinense, con 9 goles y 21 acciones decisivas en total. A pesar de ello, su futuro en Stamford Bridge sigue en duda.

Cambios y competencia en el Chelsea

La llegada del entrenador Xabi Alonso a Stamford Bridge ha provocado cambios en la plantilla. La ausencia del Chelsea en las competiciones europeas y los grandes fichajes realizados para reforzar el equipo, incluido Morgan Rogers por 117 millones de libras, podrían limitar las oportunidades de Pedro Neto.

Por ello, el jugador de 26 años está pensando en cambiar de equipo para disfrutar de minutos de forma regular. Sin embargo, el Manchester City no es el único candidato en esta operación.

El Liverpool también busca un extremo derecho después de que su estrella Mohamed Salah anunciara que dejará Anfield al final de la temporada. Los Reds consideran a Pedro Neto un sustituto adecuado para el delantero egipcio y siguen la situación con atención.